Fortum on osoittanut pystyvänsä jatkamaan Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien yksiköiden käyttöä turvallisesti vielä nykyisen lupajakson päätyttyä, Säteilyturvakeskus (Stuk) katsoo työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossa.

Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Fortum on hakenut molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoteen 2050 saakka.

Käyttöluvan antaa valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä. Ministeriö tarvitsee Stukin lausunnon laitoksen turvallisuudesta.

Stuk toteaa lausunnossaan, että Fortum on huolehtinut Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuudesta voimassa olevien säädösten mukaisesti. Stukin arvion mukaan Fortum kykenee myös jatkamaan turvallista käyttöä.

Laitosten ikääntyminen edellyttää kuitenkin toimenpiteitä, jotta laitoksen turvallisesta käytöstä vuoteen 2050 asti voidaan varmistua. Fortum onkin tehnyt ikääntymisen hallintaa koskevat suunnitelmat, joita Stuk pitää riittävinä.

Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuus arvioidaan ydinenergialain mukaisesti kymmenen vuoden välein. Seuraavan arvion Fortum tekee ja antaa Stukin arvioitavaksi suunnitelmien mukaan vuonna 2030.

Jatkoa myös loppusijoituslaitokselle

Ydinvoimalaitoksen käytön aikana syntyy matala- ja keskiaktiivista jätettä. Fortum loppusijoittaa sen voimalaitosalueen kallioperään rakennettuun loppusijoituslaitokseen.

Fortum on hakenut loppusijoituslaitokselle uutta käyttölupaa. Laitos olisi käytössä voimalaitoksen käytön loppuun ja purkamisen ajan eli vuoteen 2090. Fortum on lisäksi hakenut lupaa käsitellä muualla Suomessa syntyviä radioaktiivisia jätteitä ja loppusijoittaa ne loppusijoituslaitokseen.

Stukin mukaan Fortum on osoittanut, että loppusijoituslaitoksen toimintaa on mahdollista jatkaa turvallisesti. Myös muualla Suomessa syntyvien radioaktiivisten jätteiden sijoittaminen Loviisan laitokseen on Stukin mukaan turvallista.

Voimalaitoksen käytöstä poistoon liittyvää loppusijoittamista varten rakennettavaa laajennusta koskevat suunnitelmat Stuk arvioi erikseen.

Loppusijoituslaitoksen turvallisuus arvioidaan ydinenergialain mukaisesti 15 vuoden välein.