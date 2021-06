Kokoomus on Helsingin Sanomien tekemän gallupin mukaan Helsingin suosituin puolue. Vastaajista 23,2 prosenttia kertoi kannattavansa kokoomusta.

Toiseksi suosituin on vihreät 21,3 prosentin kannatuksella. Kolmantena on sdp 13,9 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset on neljänneksi suosituin puolue 13,1 prosentin kannatuksella. Huomionarvoista on se, että puolueista perussuomalaisten kannatus on noussut eniten viime kuntavaaleista. Vuoden 2017 vaaleissa perussuomalaisten kannatus Helsingissä oli 6,7 prosenttia. Nyt HS-gallupin luku on 6,4 prosenttiyksikköä vaalikannatusta suurempi.

Samalla perussuomalaiset ohittaa kannatuksessa vasemmistoliiton, joka sai kyselyssä 11,5 prosentin kannatuksen. Sdp:n ja perussuomalaisten kannatusero on vain 0,8 prosenttiyksikköä.

Keväällä tehdyssä Uuden Suomen kyselytutkimuksessa vasemmistoliiton kannatus oli selvästi suurempi kuin perussuomalaisilla. Vastaajista vasemmistoliittoa kannatti 13,8 prosenttia ja perussuomalaisia 10,7 prosenttia.

HS:n gallupissa ruotsalaista kansanpuoluetta kannattaa 5,2 prosenttia, Liike nytiä 4,1 prosenttia, keskustaa 2,5 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 1,8 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 20 prosenttia ei osannut tai halunnut ilmoittaa puoluekantaansa.

Kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS Helsingin Sanomien toimeksiannosta 17.–27. toukokuuta. Puoluekannatusarvio on laadittu yhdistämällä toisiinsa haastatteluissa saadut vastaukset ja vaalitilastot viime eduskuntavaaleista. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.