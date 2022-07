Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) arvostelee voimakkaasti länsimaiden toimintaa Venäjän aloitettua helmikuun lopulla laajamittaisen sodan Ukrainassa.

”Venäjä terroripommittelee Ukrainaa ohjuksilla, jotka ammutaan turvallisesta etäisyydestä ja valitsee tarkoituksella siviilikohteita, joilla ei ole sotilaallista arvoa. Samaan aikaan olemme haluttomia antamaan Ukrainalle aseita, joilla on riittävä kantama osumaan Venäjän maaperällä oleviin kohteisiin. Eskaloitumisen pelosta”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Halla-ahon mukaan tällainen ajattelu on typerää monista eri syistä. Hän puuttuu erityisesti sodan eskaloitumisen pelkoon.

”Mitä "eskalaatio" tarkalleen ottaen on, jota pelkäämme? Että Venäjä alkaisi pommittaa Ukrainan kaupunkeja tai infrastruktuuria varsinaisen sota-alueen ulkopuolella? Että he yrittäisivät lyödä länsimaisia tarvikkeita? Herätkää. He eivät voi tehdä paljon mitään sellaista, mitä eivät jo tee.”

Halla-aho katsoo, että Venäjällä on pelättyyn ydinaseiden käyttöön ”yhtä vähän varaa” kuin kellään muullakaan, ja tavanomaiseen konfliktiin ”paljon vähemmän varaa” kuin länsimailla.

Halla-ahon mukaan länsimaisen suurin virhe on ja on ollut se, että Venäjälle on selkeästi kerrottu, mitä ei aiota tehdä.

”Näiden julistusten vaikutus on se, että ne antavat Putinille rajat, joiden sisällä hän voi tehdä mitä haluaa ilman, että hänen tarvitsee pelätä suoraa yhteenottoa lännen kanssa. Hänelle on kerrottu tehokkaasti, että hän voi pommittaa ja tuhota Ukrainaa niin kauan kuin siltä tuntuu”, hän sanoo.

”Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme Ukrainaa pysäyttämään hyökkäyksen. Ja sitten meidän on pohdittava vakavasti, kuinka kannustetaan Putinia tekemään rauha”, Halla-aho jatkaa.