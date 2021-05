Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz varoittaa Suomea ja Sanna Marinin (sd) hallitusta korkojen noususta. Suomella on eri arvioiden mukaan noin 150 miljardia euroa valtionvelkaa vuonna 2023.

”Jos korko nousee kaksi prosenttiyksikköä, niin siitä tulee kolme miljardia vuodessa pelkkiä korkomenoja. Enemmän kuin sisä- ja oikeusministeriön menot yhteensä”, hän vertaa BenTV-videoblogissaan.

Zyskowiczin mukaan koronapandemia ei selitä rajua velkaantumista.

”Mistä on kyse. Ei ole kyse siitä, että koronavuosina on jouduttu laittamaan paljon rahaa koronan aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen vaan kyse on siitä, että puoliväliriihessä hallitus päätti, että vuonna 2022 ja vuonna 2023 ylitetään reippaasti menokehykset. Ensin 900 miljoonalla ja seuraavalla 500 miljoonalla eurolla.”

Suomen seuratuimman valtionlainan eli 10-vuotisen korko nousi plussalle toukokuun alussa. Korko noteerattiin perjantaina 0,09 prosentissa. Ennen toukokuun alku Suomen kymppivuotinen oli edellisen kerran plussalla vuoden 2020 huhtikuussa. Korkoliikkeen taustalla ovat sekä puoliväliriihi että eduskunnan elvytyspakettikäsittely.