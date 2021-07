Euroopan komissio on nyt kertonut, millä tavoin se haluaa Euroopan unionin pääsevän ilmastotavoitteisiinsa. Komission esitys on kuitenkin vasta lähtölaukaus pitkälle ja monipolviselle prosessille. Fit for 55:a käsiteltäneen pari seuraavaa vuotta.

