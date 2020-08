Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni linjaa, että talous- ja työllisyystoimia on nykyisessä tilanteessa tehtävä Suomessa enemmän, ei vähemmän.

Kulmunin ulostulo on vastaus pääministeri Sanna Marinille (sd), joka korosti Ylen Ykkösaamussa aikaisemmin lauantaina, että nyt on elvyttävän politiikan aika. Marinin mukaan työllisyystoimista tehdään päätöksiä budjettiriihessä, mutta rakenteellisten ratkaisujen aikataulu katsotaan suhdannetilanteen mukaan.

”Työllisyystavoite on edelleen sama: pyrimme tekemään päätökset 30 000 uudesta työllisestä. 60 000 uutta työpaikkaa pitäisi saada hallituskaudella aikaiseksi. Elämme kuitenkin vaikeassa suhdannetilanteessa ja nyt on elvyttävän politiikan aika. Sen vuoksi rakenteelliset ratkaisut, joita tehdään, on katsottava suhdannetilanteen mukaan”, hän linjasi.

Kulmuni puolestaan korostaa, että toimia tarvitaan.

”Hallitusohjelma on hyvä ja keskusta on siihen sitoutunut. Korona on toki laittanut talouden aivan päälaelleen ja talous- ja työllisyystoimiahan täytyy tehdä aiottua enemmän, ei vähemmän. Tähän keskusta on täysin valmis. Edessä vaikeat talousajat ja toimia tarvitaan”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kulmunin kanssa keskustan puheenjohtajuudesta kilpaileva tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko puolestaan korostaa, että rytminmuutoksen aika talouspolitiikassa on nyt.

”Suomen talouden ja työllisyyden yllä on synkkiä pilviä. Pidän välttämättömänä, että hallitus arvioi tilannetta rehellisesti ja tarttuu tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Suomella ja suomalaisilla ei ole aikaa odottaa, rytminmuutoksen aika on nyt”, hän tviittasi Ykkösaamun jälkeen.