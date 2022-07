Liettuan sisäministeri Agnė Bilotaitėn mukaan maa on puolustanut omaa kansallista turvallisuuttaan estäessään laittomia maahanmuuttajia hakemasta turvapaikkaa.

Liettua. Liettuan sisäministeri Agnė Bilotaitėn mukaan maa on puolustanut omaa kansallista turvallisuuttaan estäessään laittomia maahanmuuttajia hakemasta turvapaikkaa.

Liettua. Liettuan sisäministeri Agnė Bilotaitėn mukaan maa on puolustanut omaa kansallista turvallisuuttaan estäessään laittomia maahanmuuttajia hakemasta turvapaikkaa.

EU:n tuomioistuin päätti viime viikon torstaina, että Liettua toimii vastoin EU:n direktiivejä estäessään laittomaksi katsomiaan siirtolaisia hakemasta turvapaikkaa ja salliessaan heidän automaattisen säilöönottonsa.

Viime kesänä Liettuaan saapui useita tuhansia pakolaisia Valko-Venäjältä, ja Liettua syytti Valko-Venäjää siirtolaisuutta hyödyntävän hybridioperaation järjestämisestä.

Sen jälkeen Liettua on pidättänyt siirtolaisia jopa vuodeksi sekä lähettänyt maahan pyrkiviä siirtolaisia takaisin rajan yli.

Liettua kokee suojelleensa kansallista turvallisuuttaan ja samalla EU:n ulkorajaa.

”Liettua on tehnyt kaikki tärkeät päätökset ja toimenpiteet kansallisen turvallisuutensa ja Euroopan unionin ulkorajan suojelemiseksi, emmekä juuri nyt näe tilanteen muuttuvan niin merkittävästi, että voisimme perääntyä päätöksistämme. Liettua puolustautuu varmasti, jos tällaiset uhat jatkuvat”, Liettuan sisäministeri Agnė Bilotaitė sanoi Liettuan yleisradion LRT:n mukaan.

Sisäministeri puolustaa Liettuan toimia

LRT:n mukaan Bilotaitė kuitenkin vakuutti, että maahanmuuttajat voivat hakea turvapaikkaa.

”Liettuassa on käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa turvapaikan hakemisen. Kyse ei ole siitä, ettemme tekisi sitä mahdolliseksi. Teemme sen mahdolliseksi suurlähetystössä ja tietyillä rajatarkastuspisteillä. Valitettavasti meillä ei ole halukkuutta käyttää tätä mahdollisuutta johtuen ymmärrettävistä syistä ja [Valko-Venäjän] hallinnon osallistumisesta prosessiin”, sisäministeri sanoi.

Hänen mukaansa Liettuan toimet on koordinoitu kansainvälisten instituutioiden ja Euroopan komission kanssa ja nykyinen laittomia maahanmuuttajia koskeva oikeudellinen sääntely on epäkäytännöllinen, minkä vuoksi Liettua pyrkii muuttamaan sääntöjä.

EU:n tuomioistuimen päätös

Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu annettiin nopeutetussa menettelyssä sen jälkeen, kun tuomaristo oli kuullut Liettuan korkeimman hallinto-oikeuden pyyntöä yhden maahanmuuttajan tapauksessa.

Tuomioistuin katsoi, että laittomasti maahan tulleiden ihmisten pidättäminen sodan, hätätilan tai ääritilanteen aikana pelkästään sillä perusteella, että he ovat maassa laittomasti, on vastoin EU:n direktiivejä. Direktiivien vastaista on myös heidän turvapaikkahakemusmahdollisuutensa epääminen.

Amnesty International julkaisi aiemmin tällä viikolla kriittisen raportin Liettuan siirtolaiskeskuksista ja totesi, että maan viranomaiset ”ovat mielivaltaisesti pidättäneet tuhansia ihmisiä sotilaallisissa keskuksissa, joissa heitä on kohdeltu epäinhimillisissä olosuhteissa, kidutettu ja pahoinpidelty”.

LUE SEURAAVAKSI: