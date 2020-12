Ruotsalaisviranomaisilla ei vieläkään ole selitystä sille, kuinka British Airwaysin kone pystyi lentämään Lontoosta Tukholmaan tapaninpäivän aamuna. Ruotsi on Suomen ja monen muun Euroopan maan tavoin kieltänyt matkustajalennot Britanniasta maassa leviävän koronaviruksen mutaation vuoksi.

”Emme ymmärrä, miten tämä on ollut mahdollista. Vaikuttaa siltä, että kyseessä on jonkinlainen väärinkäsitys, sillä lentokielto on täysin absoluuttinen”, Ruotsin rajapoliisin päällikkö Patrik Engström on toistanut useissa lehtihaastatteluissa.

Ruotsalaismedian mukaan Arlandaan laskeutuneessa koneessa oli myös 4-henkinen suomalaisperhe, joka Aftonbladetin tietojen mukaan jatkoi matkaansa lentäen Suomeen. Engströmin mukaan perhe sai jatkaa matkaa, koska mukana oli pieniä lapsia.

Viranomaiset kertovat Dagens Nyheterille, että perhe oli testattu negatiiviseksi ennen koneeseen nousua Lontoossa.

