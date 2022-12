Britannian sotilastiedustelu arvioi tiistain raportissaan, että jos kahdella venäläisellä sotilaskentällä raportoidut räjähdykset vahvistuvat Ukrainan operaatioiksi, kyseessä on merkittävä tappio Venäjälle.

”Räjähdysten syitä ei ole vahvistettu. Jos Venäjä kuitenkin arvioi, että tapaukset olivat tahallisia hyökkäyksiä, se luultavasti pitää niitä yhtenä strategisesti merkittävimmistä epäonnistumisista sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan”, brittitiedustelu kirjoittaa raportissaan.

Venäjä väittää uutistoimistojen mukaan iskujen kohdistuneen lentokentille Rjazan kaupungissa Moskovan kaakkoispuolella ja Saratovin alueella Volgan varrella. The New York Timesin mukaan nimettömänä pysyttelevä Ukrainan hallinnon korkea virkamies on vahvistanut, että Ukraina on iskujen takana.

Brittitiedustelu korostaa, että jos kyseessä on Ukrainan hyökkäys, kyseessä ovat syvimmälle Venäjän alueelle tehdyt iskut sitten sodan alkamisen. Toinen kohteista, Saratovissa sijaitseva Engels, on Britannian viranomaisten mukaan yksi Venäjän ilmavoimien tärkeimmistä tukikohdista Länsi-Venäjällä, ja siellä on yli 30 raskasta pommikonetta.

”Nämä lentokoneet edistävät Venäjän ydinpelotteita, ja niitä on myös usein käytetty tavanomaisten risteilyohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. Venäjä todennäköisesti vastaa siirtämällä pommikoneet väliaikaisesti hajalentokentille.”

Brittitiedustelu kertoi maanantaina, että Venäjän ilmavoimien taistelukoneet ovat viime kuukausina lentäneet aiempaa merkittävästi pienemmän määrän tehtäviä Ukrainan ilmatilassa.

Brittien mukaan venäläiskoneet lentävät Ukrainan alueella tällä hetkellä päivittäin joitakin kymmeniä taistelulentoja, kun maaliskuussa luku oli noin 300.

Lentotehtävien vähäisen määrän syiksi britit arvioivat paitsi Ukrainan ilmapuolustuksen muodostaman jatkuvan uhan, venäläiskaluston rajoitetun saatavuuden sekä heikentyvät sääolosuhteet.

Venäjän kiinteäsiipisten ilma-alusten tappioluvut ovat nyt nousseet yli 60 koneyksilön. Viime viikolla ilmavoimat menetti yhden Suhoi Su-24M -hävittäjäpommittajan sekä Su-25-rynnäkkökoneen.