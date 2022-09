Pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm katsoo, että venäläisten viisumien perumiseen pitää laittaa vauhtia.

Malm toteaa, että osittainen liikekannallepano Venäjällä on riittävä syy toimia viisumiasiassa.

”Venäläisillä on noin 100 000 viisumia, joista pisimpien kesto on jopa viisi vuotta. Menee ikä, terveys ja Ukraina ennen kuin tämä tie on kuljettu ja itäraja hiljenisi luonnostaan. Tarvitaan muita keinoja”, Malm sanoo tiedotteessaan.

Malmin mukaan esimerkiksi Etelä-Karjalassa ”tilanne on nyt kestämätön”.

”Imatralla autetaan Ukrainasta tulleita pakolaisia, jotka ovat saapuneet Suomeen pelkät vaatteet päällä. Kaupassa nämä pakolaiset joutuvat sitten kohtaamaan miehittäjiä, jotka ovat tulleet Suomeen hamstraamaan juustoa. Näin ei voi jatkua. Turismin ja shoppailureissujen on loputtava.”

Malmin mielestä on tärkeää, että EU saisi aikaan yhteisen linjan Venäjän viisumirajoitusten osalta.

”Suomi on esittänyt EU:n ulkoministerikokouksessa, että turistiviisumit tulisi ottaa EU:n pakotteiden piiriin. Nyt olisi tärkeää päästä tässä eteenpäin. Euroopan yhteinen rintama lähettää Venäjälle kaikkein vahvimman viestin.”

Oppositiosta, samoin kuin hallituksen sisältä keskustapuolueesta, on tullut runsaasti vaatimuksia kiristää Suomen viisumilinjaa. Suomi on rajoittanut venäläisille myönnettävien viisumien määrää merkittävästi, mutta jättäytynyt ulkopuolelle Baltian maiden ja Puolan linjauksesta lopettaa kokonaan venäläisturistien vastaanottaminen ja viisumien myöntäminen tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

SDP:n Malm ei tiedotteessaan ota kantaa asiaan uusien viisumien osalta.

