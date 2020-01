Rovaniemen keskustassa sijaitsevassa Sampo-apteekissa oli keskiviikkoiltana useita kiinalaisia, jotka tutkivat maskipakkauksia. Suomen ensimmäisestä koronavirustapauksesta oli uutisoitu päivällä.

”Onko tämä maski riittävän hyvä”, kysyi farmaseutilta Pekingistä lomalle saapunut Yin Jia. Hän oli selvästi huolestunut. Puoliso Lu Qun luki huolella maskipaketin tuoteselostusta samalla kun Yin Jia käytti kännykän käännösohjelmaa.

Uutinen koronavirukseen Saariselällä sairastuneesta kiinalaisnaisesta oli levinnyt sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin.

Keskiviikkoiltana joka kolmas vastaantulija oli kiinalainen, sillä Kiinan asettama ryhmämatkustuskielto ei ole vielä vaikuttanut täydellä teholla. Huomattava osa ennen kieltoa matkaan lähteneistä oli yhä Lapissa.

Tällä hetkellä Rovaniemen hotelleissa asuu yli tuhat kiinalaista, arvioi Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

”Kiinalaisia saapuu Rovaniemelle myös Norjan kautta, sillä osa tekee Pohjoismaihin pidempiä matkoja”, Kärkkäinen kertoo.

”En ole huolissani koronaviruksesta, sillä se on luontoon kuuluva asia. Virusepidemioita tulee ja menee. En usko, että se on vaarallinen perusterveelle”, sanoi Rovaniemen Sampo-aukiolla valokuvia ottanut nuori kiinalaisnainen Xiong Wei. Hän on miehensä kanssa viikon lomalla Gui Yangin kaupungista Guizhoun provinssista.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Xiong Wei (oik. ) ei ole huolissaan epidemiasta. Hän on lomalla Rovaniemellä mihensä Ding Ping Yongin kanssa. Kuva: TAPIO MAINIO

Jo aiemmin viikolla maskit olivat loppuneet kovan kysynnän vuoksi kesken.

”Nyt on saatu suurempi lisäerä. Maskeja on myyty todella paljon. Yksi maski maksaa 3–5 euroa kappale. Niissä on laatueroja”, kertoo apteekkari Tarja Heikkinen.

Oleellista maskissa on, että se on riittävän tiivis, hän sanoo.

Maskikaan ei auta, jos kaivetaan nenää. Silloin virus pääsee likaisten käsien kautta elimistöön.

Maskien kysyntä on Rovaniemen apteekeissa vähintään kymmenkertaistunut.

Röykkiöittäin maskipaketteja oli pantu näytille Sampo-apteekin käytävälle matkailijoita varten.

Sanghaista Rovaniemelle lomalle tulleet insinööri Hui Li ja hänen puolisonsa Yu Zhu ostivat maskeja kasvojensa suojaksi Sampo-apteekissa. He olivat panneet jo apteekissa maskit kasvojensa suojaksi.

”Maski auttaa, ettei mahdollinen virus tartu meistä muihin ihmisiin. Meillä kummallakaan ei ole kuitenkaan ollut flunssan oireita. Lähdimme Lapin lomalle, kun jäin työttömäksi”, Yu Zhu sanoo.

”Koronavirus on nyt yleinen puheenaihe matkailijoiden keskuudessa”, hän lisää.