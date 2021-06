Helsingin kaupungin hallinnoimat kirjastot, museot, kulttuurikeskusten galleriatilat, uimahallit ja Uimastadion avattiin tiistaina 1. kesäkuuta rajoitetuille asiakasmäärille.

Uimaan ja kirjastoihin pääsee samaan aikaan enintään puolet normaaliaikojen asiakasmäärästä. Myös museoiden ja kulttuurikeskusten galleriatilojen asiakasmäärä rajataan. Avattavissa palveluissa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeita ja terveysturvallisuustoimia.

Tiistaista lähtien kirjastoissa voi normaaliin tapaan noutaa teoksia suoraan hyllystä. Myös asiakastietokoneiden käyttö, tulostaminen, kopiointi ja skannaaminen kirjastoissa on mahdollista. Erilaisia ryhmätoiminnan tiloja ja lukusaleja ei vielä avata.

Kirjastotilat avataan 50 prosentin asiakasmääräkapasiteetilla ja myös istuinpaikkoja vähennetään puoleen. Sellainen kirjaston omatoimikäyttö, jolloin paikalla ei ole henkilökuntaa, ei vielä ole mahdollista.

Uimahallit ja kirjastot aukesivat tiistaina rajoitetusti yleisölle myös Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Kuten Helsingissä, asiakasmääriä on rajattu 50 prosenttiin normaalista.

Suomen leviämisvaiheen alueista koronatartuntojen ilmaantuvuus suhteutettuna väkilukuun on korkein Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä, joissa niissäkin ilmaantuvuus on laskussa.

Päijät-Hämeessä uimahallit ja maauimalat aukesivat yleisölle rajoitetusti tiistaina. Pukukaapeista on käytössä puolet ja kahvion istumapaikkoja on käytössä rajoitetusti.

Lisäksi kuntosalit ovat suljettuna yleisöltä ja aikuisten harrastetoiminta on keskeytetty.

Kirjastot ovat auki ja niissä asiointi on mahdollista. Kirjastojen oleskelutilat on suljettu ja kirjastojen lehtisaleissa oleskelu on kielletty. Lahden pääkirjaston harrastehuoneet sekä ryhmätyöskentelytilat on suljettu. Omatoimikirjastot ovat pois käytöstä.

Päijät-Hämeen alueella kirjastojen rajoitukset ovat voimassa 15. kesäkuuta asti. Tarvittaessa rajoituksia voidaan keventää epidemiatilanteen salliessa jo aiemmin.