Entinen kokoomuspoliitikko, viestintätoimistoyrittäjä Kirsi Piha arvostelee kokoomuksen lähtöä samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa kovin sanoin tuoreessa blogissaan.

”Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa oli virhe. Se oli suuren mittakaavan virhe yhteiskunnallisesti. Perussuomalaisen puolueen arvopohja ei rakennu ajattelulle vaan ennakkoluuloille. Viimeistään puheenjohtaja Riikka Purran julkitulleet kirjoitukset osoittavat sen. Niissä ei puhuta maahanmuuttopolitiikasta vaan ihmisistä ja viha kohdistetaan suoraan ihmisiin, ei vaikkapa poliitikkoihin, jotka ovat luoneet nykyisen maahanmuuttopolitiikan kehykset”, hän kirjoittaa.

Pihan mukaan kokoomus teki taktisen virheen, jossa monen kymmenen vuoden haaveet ”omasta hallitusohjelmasta” sumensivat ison kuvan.

“Ajatus siitä, että ottamalla perussuomalaiset hallitukseen estettäisiin näiden kannatuksen kasvu oppositiossa itsen kustannuksella, on virhe. Hallitusyhteistyö ja ”oikeistolaisin hallitus” oli myös strateginen virhe. Kokoomus ajautuu tämän virheen takia paikkaan, jossa sen on vaikea enää katsoa peiliin.”

Hän pitää naiivina hallitusyhteistyön perustelemista hallitusohjelmalla. Piha korostaa, että nopeasti muuttuvassa maailmassa, joka vielä tässä historian hetkessä on useamman kriisin keskellä, on selvää, että hallituskauden aikana tapahtuu asioita, joita ei ole voitu ennakoida hallitusohjelmaa tehtäessä.

”Kun maailma ympärillä muuttuu, pitää hallituksella olla näkemys siitä kuinka edetään ja toimintakyky mahdollisesti nopeastikin myös edetä. Ilman joustamista, kykyä uudelleen neuvotella ja sopeuttaa toimintaa ulkoiseen todellisuuteen ei vain hallitus vaan koko suomalainen yhteiskunta joutuu umpisolmuun. Hallitus tarvitsee välttämättä liimakseen muutakin kuin ohjelman. Arvopohja ei ole ”pehmeää puhetta” vaan johtamisen ja päätöksenteon tiukkaa ydintä.”

Piha sanoo tietävänsä, että useampi kokoomuslainen ja kokoomusta äänestänyt on pettynyt.

“En usko, että kokoomus tai kokoomuslaiset hyväksyisivät missään muodossa rasismia. Siksi on hämmentävää katsella näytelmää, jossa kokoomus tuntuu hiljaisesti ja voimattomasti sen hyväksyvän. Kokoomuksessa kaivataan nyt sitä vastuun kantamista, jonka lähtökohta on syvemmällä arvoissa.”

Hän painottaa, että politiikkaa ei koskaan tehdä arvotyhjiössä.

”Se arvoilmapiiri, joka nyt hallituksen ympärillä leijuu, saa kansalaiset sitä paitsi epäilemään myös hallitusohjelmaa ja sen motiiveja ja tekee lopulta myös työn mahdottomaksi.”

Jotta nykyinen hallituskokoonpano voisi jatkaa, sen olisi Pihan mukaan ”minimissään” luotava selkeät säännöt, todellinen nollatoleranssi ja sitä olisi johdettava tiukasti.

“Jokainen tajuaa, että se on mahdotonta. Viimeistään se on pitänyt tajuta viime viikkojen perusteella. Perussuomalaiset on puolue, jossa vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee, ei välitä siitä tai pahimmillaan tietää ja välittää ja se on suunniteltua. Nyt perussuomalaiset ovat ottaneet muut hallituskumppanit kuristusotteeseen, jossa käytännössä pyörittävät hallitusta. ”Ota tai jätä” -tilanne on sietämätön. Perussuomalaisilla ei ole mitään menetettävää. Mutta suomalaisilla on. Joskus umpisolmua ei saa auki kuin leikkaamalla narun poikki.”