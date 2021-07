Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson katsoo, että keskustan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä menetteli väärin allekirjoitettuaan kymmenen EU-jäsenmaan kirjeen metsästrategiasta. Andersson toi kritiikkinsä esiin MTV:n Suomi-areenan puheenjohtajatentissä tiistaina.

Leppä on julkisuudessa vahvistanut allekirjoittaneensa kirjeen, jossa vaaditaan muutoksia EU:n komission valmistelemaan metsästrategiaan. Ylen tietojen mukaan kirje sai alkunsa Itävallan maa- ja metsätalousministeriöstä ja siihen kerättiin nimiä eri maiden ministereiltä.

Hallitus on kiistellyt julkisuudessa EU:n metsästrategiasta, joka on herättänyt kohua metsäalalla. Etenkin vihreät on julkisuudessa arvostellut keskustaa ja sdp:tä metsäteollisuuden lobbaamisesta ympäristönäkökulman kustannuksella.

Mokasiko Jari Leppä?

MTV:n Suomi-areenan puheenjohtajatentissä vasemmistoliitto asettui vihreiden linjoille. Andersson totesi olevansa samaa mieltä vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon esittämästä kritiikistä. Ohisalo on ihmetellyt, miksi Leppä on allekirjoittanut kirjeen, jonka ympäristönäkökulma on puutteellinen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

”Tämä kirje, jonka yksi Suomen ministeri allekirjoitti, niin siinä nämä asiat ja näkökulmat eivät lyö kättä. Siinä ei tuoda esille hallituksen koko kokonaisvaltaista linjaa”, Andersson sanoi puheenjohtajatentissä tiistaina.

Andersson huomauttaa, että ministerit puhuvat EU:ssa aina Suomen hallituksen suulla, ja on selvää, että hallituksen kokonaisvaltainen linja pitää tuoda esiin, kun ministerit lobbaavat ja tekevät vaikuttamistyötä EU:ssa.

”Minusta tämä on ihan päivänselvä asia. Pitää olla yhdessä sovittuja asioita ja perustua yhdessä sovittuun, ja olen Marian kanssa samaa mieltä siitä, että tässä nimenomaisessa tapauksessa ei ole menetelty niin.”

Anderssonilta tarkennettiin, mokasiko keskustan ministeri Jari Leppä siis hänen mielestään.

”No kyllä. Niin kuin sanoin, olen Marian kanssa samaa mieltä siitä, ja tästä on käyty pelisääntökeskustelua hallituksen sisällä. On yhteisymmärrys siitä, että kun on tällaisia herkkiä kysymyksiä, joista hallitus on paljon tehnyt töitä keskenään näkökulmien yhteensovittamiseksi, niin silloin niiden linjojen pitää edustaa sitä.”