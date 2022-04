Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo suoraan, että Venäjä haastaa Ukrainassa aloittamallaan laajamittaisella sodalla koko Euroopan valtatasapainoa, mutta tilanne on itse asiassa jatkunut jo pitkään.

”Vuosisatojen mittaan on osoittautunut, että tällaisista tilanteista on seurannut sotia tai sotien sarjoja”, hän sanoi alustuksessaan keskustan puoluevaltuuston turvallisuuspoliittisessa seminaarissa sunnuntaina.

”Lähtöruutuun ei ole paluuta. Se on peruuttamatonta, mikä on tapahtunut. Se taistelu, mikä Ukrainassa käydään, on taistelua vapaan Euroopan, sen status quon, puolesta”, Aaltola jatkoi.

Hänen mukaansa Suomella on kaksi vaihtoehtoa: Nato-jäsenyys tai liikkuminen pohjoismaisen mallin kautta lähemmäs Yhdysvaltoja ja Britanniaa.

”Suomen B-vaihtoehtona ollut Nato on nyt muuttunut A-vaihtoehdoksi. Minkä takia siitä on tullut A-vaihtoehto on se, että se on olemassa oleva rakenne. Se visiona on paljon helpompi hahmottaa päätepisteeksi kuin tämmöinen pohjoismainen rakenne”, Aaltola kommentoi.

Hän korosti samalla, että Yhdysvaltojenkin puolustusrakenne Euroopassa pohjautuu Natoon.

Aaltola pitää mahdollisena, että Suomi voisi saada suppeammat tai laajemmat turvatakuut keskeisiltä Nato-mailta jo hakemusvaiheessa.

”Se olisi siltaratkaisu.”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko pyytää keskustan puoluevaltuustolta viikonloppuna valtuutusta kaikkien Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen, myös mahdollisen Nato-jäsenyyden hakemiseen.