Ravintolat on suljettava kello 01 ja anniskelu lopetettava viimeistään kello 24 koko Suomessa ensi viikon torstaista lähtien.

Kyseessä on hallituksen esittelemän kaksiportaisen mallin ensimmäinen porras, jota perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kuvasi aiemmin ”uudeksi normaaliksi”.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana jäi epäselväksi, miten mallin toinen porras aktivoidaan käyttöön. Se koskee kiihtymisvaiheen alueita, joilla ravintolat joutuvat hallituksen linjauksen mukaan sulkemaan ovensa jo aiemmin eli kello 23, kun anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22. Lisäksi kiihtymisvaiheessa ravintolassa saa oleskella yhtä aikaa enintään puolet ravintolan suurimmasta asiakasmäärästä.

Uusi Suomi kysyi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa, onko kaksiportaisen mallin rajoitusten linjaaminen käytäntöön alueiden vastuulla ja onko siten mahdollista, että kiihtymisvaihe ei automaattisesti tarkoita kaikilla alueilla mallin ankarampia rajoituksia.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä vastasi, että toinen vaihe edellyttää valtioneuvoston erillistä asetusta.

”Se on sitten sen ajan asia, miten se täsmällisesti määritellään ja toimeenpannaan”, hän vastasi.

”Käsittääkseni ajatus on se, että tämä ensimmäisen vaiheen aukioloaikojen rajoitus tulee suoraan koskemaan koko maata”, Voipio-Pulkki totesi.

Ravintolarajoitukset ovat herättäneet kiivasta vastustusta ja kritiikkiä matkailu- ja ravintola-alalla. MaRa on vedonnut siihen, etteivät viranomaiset ole julkistaneet tarkkoja lukuja siitä, kuinka monta tartuntaa on varmuudella peräisin ravintoloista. MaRa on pitänyt rajoituksia kohtuuttomina ja suhteettomina ravintoloiden tartuntalukuihin nähden.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kuvasi tiedotustilaisuudessa riskitilanteita koronaviruksen kannalta. Hän totesi, että monen eri maan kokemuksen perusteella myöhäiset tunnit ravintoloissa ovat valitettavasti tilanteita, joissa tartuntoja on tapahtunut aika paljon ja aika suurelle joukolle lyhyen ajan kuluessa. Kyseessä on paikka, jossa on paljon ihmisiä koolla ja turvavälien noudattaminen on vaikeaa tai mahdotonta.

Puumalainen mainitsi esimerkkinä Islannin, missä lähes kaikki tartunnat saatiin hyvin selville ja altistuneet karanteeniin, mutta kahden ravintolan kautta tilanne lähti nopeasti huononemaan. Puumalaisen mukaan muutaman päivän kuluessa kahden ravintolan kautta 100 henkilöä sai tartunnan Islannissa.

STM totesi eilen tiedotteessa, että alueen siirtyminen epidemian kiihtymisvaiheeseen todetaan asiantuntijaviranomaisen lausunnolla, jonka antaa THL. Lausunnossa otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tilannekuva- ja mallinnusryhmän sekä sairaanhoitopiirin alueellisen yhteistyöryhmän näkemys alueen epidemiologisesta tilanteesta.

”Tarvittaessa, jos aihetta on, valtioneuvosto tekee lausunnon perusteella päätökset tiukemmista rajoituksista kahden viikon välein. Näistä rajoituksista tiedotetaan erikseen”, tiedotteessa todettiin.