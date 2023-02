Presidentti Volodymyr Zelenskyi ei aio luovuttaa Venäjälle tuumaakaan Ukrainan maa-alueesta mahdollisessa rauhansopimuksessa. Zelenskyi katsoo BBC:n haastattelussa maaluovutusten tarkoittavan, että Venäjän iskut eivät pysähdy.

Zelenskyin mukaan Venäjän ennustettu keväthyökkäys on alkanut ja taisteluita käydään useilla rintamilla. Tie rauhaan löytyy presidentin mielestä aseista.

”Tietenkin nykyaikaiset aseet nopeuttaisivat rauhaa. Aseet ovat ainoa kieli, jota Venäjä ymmärtää”, Zelenskyi linjaa.

Suuri huolenaihe on Ukrainan rajanaapuri Valko-Venäjä, jonka itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka on Vladimir Putinin läheinen liittolainen. Zelenskyi nosti esiin riskin siitä, että Lukašenka määräisi joukkonsa taistelemaan Venäjän rinnalla, jolloin rintamalinja saattaisi olla jälleen myös pohjoisessa. Lukašenka on uhannut liittyä sotaan, mikäli yksikin ukrainalaissotilas astuu Valko-Venäjän puolelle.

Näin kävi hyökkäyssodan alussa, kun venäläisjoukot vyöryivät kohti Kiovaa Valko-Venäjän puolelta. He kärsivät kuitenkin suuria tappioita ja joutuivat lopulta vetäytymään vain viikkojen jälkeen.

”Toivon, ettei Valko-Venäjä liity sotaan. Jos se liittyy, me taistelemme ja selviydymme”, Zelenskyi alleviivaa.

Presidentti Zelenskyi on sodan alettua tavannut tiiviisti Euroopan johtoa, kuten myös viime viikolla. Keskustellessaan EU:n ja Ison-Britannian johtajien kanssa Ukrainalle annettavasta aseavusta, hän tiedusteli mahdollisuutta saada moderneja hävittäjiä Isolta-Britannialta. Maan pääministeri Rishi Sunak vastasi sanoen, ettei mitään ole poissuljettu.

Ukraina on ilmaissut turhautumisensa länsimaisen aseavun hitaudesta ja riittämättömyydestä. Esimerkiksi Ukrainalle luvattujen tankkien saapumisen rintamalle odotetaan vievän vielä viikkoja.

Zelenskyi korostaa edelleen, että Ukraina on matkalla kohti Eurooppaa niin taloudellisesti kuin arvojenkin puolesta. Hänen mukaansa neuvottelu Putinin kanssa ei onnistu, sillä luottamus puuttuu täysin.

”Me valitsimme tämän polun. Haluamme turvatakuut. Alueelliset kompromissit tekisivät meistä heikomman valtion.”