Eduskunta äänestää Suomelle seuraavan pääministerin, mutta uuden pääministerin nimi ratkeaa todennäköisesti sunnuntaina SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa.

SDP:n pääministeriehdokkaan valitsevat puoluevaltuutetut, joita on tasan 60.

Ehdokkaita vaalissa on kaksi: vantaalainen Antti Lindtman ja tamperelainen Sanna Marin.

Iltalehti ja politiikan verkkojulkaisu Uusi Suomi selvittivät, kummalla on tällä hetkellä enemmän suosiota puoluevaltuustossa.

IL-US-kyselyyn osallistui 40 puoluevaltuutettua. Heistä 30 kertoi suosikkinsa. Kymmenen puoluevaltuutettua ei ollut päättänyt, kumpaa äänestää sunnuntaina, tai ei halunnut kertoa suosikkiaan.

Kantansa päättäneiden puoluevaltuutettujen keskuudessa Marin johtaa kilpailua prosentein 53–47. Marinia kertoi tukevansa 16 puoluevaltuutettua, Lindtmania 14.

Mikäli ehdokkaiden kannatus jakautuu samalla tavalla kolmenkymmenen muun puoluevaltuutetun keskuudessa, Marin valitaan SDP:n pääministeriehdokkaaksi.

Demarit: Ei huonoa ehdokasta

Kyselyyn vastanneet korostavat, ettei SDP:llä oikeastaan ole huonoja vaihtoehtoja tarjolla, kun puoluevaltuusto kokoontuu sunnuntaina valitsemaan Suomen seuraavaa pääministeriehdokasta. Molempia pidetään taitavina esiintyjinä ja poliitikkoina.

Kantaansa pohtivat sanovatkin haluavansa kuulla molempien ehdokkaiden puheet vielä sunnuntaina sekä keskustella edustamiensa demarijärjestöjen piirissä.

Marinin etuna pidetään hänen kirkkaammaksi miellettyä ideologista linjaansa sekä erinomaista esiintymistä eduskuntavaalien alla Antti Rinteen sijaisena. Lindtmaniin liitetään puolestaan useimmin sanat kokemus ja yhteistyökyky.

”Marin on asiantunteva ja osaava nainen, joka on osoittanut kykynsä hyvin vaativissa tehtävissä ja olosuhteissa. Hän on puolueemme 1. varapuheenjohtaja ja nauttii suurta luottamusta sekä kannatusta myös suomalaisten keskuudessa”, toteaa puoluevaltuuston jäsen, kansanedustaja Riitta Mäkinen.

”Antilla on jämäkkyyttä ja karismaa päämisteriksi!” katsoo lappeenrantalainen Toni Kailio.

”Tarvitaan kokenut ja osaava henkilö, joka kykenee kokoamaan puolueen yhteen ja rakentamaan hallituspuolueiden välille luottamuksen ilmapiirin. Uskon Antin olevan paras henkilö tähän tehtävään”, arvioi porvoolainen Mikko Valtonen.

”Nyt kun kuitenkin kepu pakotti meidät tähän tilanteeseen niin näen, että uudistutaan sitten hieman perusteellisemmin. Sanna Marin lisää sdp:n houkuttelevuutta niiden äänestäjien keskuudessa, jotka pohtivat SDP, Vasemmistoliiton ja Vihreiden äänestämisen välillä. Siellä se sdp:n potentiaali on”, toteaa eräs nimettömänä vastannut puoluevaltuutettu.

”Sanna Marin on älykäs, fiksu ja nuoresta iästään huolimatta kokenut poliitikko. Hänellä on myös kokemusta ministerin tehtävistä. Hän tuurasi hyvin Antti Rinnettä tämän sairasloman ajan”, sanoo tamperelainen Aila Dündar-Järvinen.

”Molemmat ehdokkaat pärjäävät varmasti pääministerin tehtävässä. Katson kuitenkin, että Antti Lindtmanin kokemus SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajuudesta on enemmän eduksi tässä tilanteessa, jossa hallitus tarvitsee ennen kaikkea yhteistyötä ja luottamusta. Lindtmanhan on tunnettu juuri yhteistyötaidoistaan ja kyvystä rakentaa luottamusta vaikeissakin tilanteissa”. toteaa toinen nimettömänä pysyttelevä puoluevaltuutettu.

IL-US-kysely toteutettiin keskiviikon ja torstain aikana Questback-kyselyohjelmalla ja soittamalla puoluevaltuutetuille. Kahtakymmentä valtuutettua ei tavoitettu.

Kyselyssä selvisi, että SDP:n puoluevaltuutetut eivät kannata ylimääräisen puoluekokouksen kutsumista koolle. Heidän mielestään puheenjohtaja Antti Rinne voi jatkaa SDP:n johdossa ainakin kesäkuussa Tampereella järjestettävään sääntömääräiseen puoluekokoukseen asti.