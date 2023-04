Yritysten arviot loppuvuoden näkymistä ovat tällä hetkellä pörssin tuloskauden ehdottomasti kiinnostavin asia.

Moni yhtiö kertoo tulosraportissaan odottavansa kohtuullista vuotta, jossa alkuvuosi on heikompi, mutta loppuvuonna paranee.

Tämä epäilyttää asiantuntijoita.

”Talouskasvu on iso kysymysmerkki. Moni yritys kertoo tuloskaudella, että loppuvuodesta näkymä paranee, ja se on tervetullut viesti sijoittajalle. Mutta ei yrityksilläkään ole näkyvyyttä siihen, mitä keskuspankit tekevät, rauhoittuuko inflaatio toden teolla ja tuleeko uusia riskitekijöitä, kuten maaliskuun minipankkikriisi,” arvioi Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto Markkinaraadin tuloskausilähetyksessä.

”Kyllä näkyvyys on edelleen heikko.”

Suomalaisyhtiöistä muun muassa Nokia ja Nokian Renkaat lupaavat loppuvuonna vahvistuvaa tulosta. Onko tällaisiin ”jääkiekkomailaennusteisiin” luottamista?

”Näissä on todella paljon eroja, joihin sijoittajan täytyy pureutua”, huomauttaa Aktian salkunhoitaja Juuso Kenkkilä.

Euroopan osakkeita seuraava Kenkkilä antaa kaksi tuoretta esimerkkiä: saksalaisen trukkivalmistaja Kion Groupin ja norjalaisen bluetooth-ratkaisuja tekevän Nordic Semiconductorin.

”Kionilla oli komponenttipulaa, mikä pidensi tilauskirjaa. Inflaatio iski päälle ja kannattavuus romahti. He neuvottelivat sopimuksia uudestaan uusiin tilauksiin. Nyt he toimittavat vanhan tilauskirjan pois heikolla katteella, ja sitten uutta tilauskantaa paremmilla katteilla. Voin siis olla sijoittajana aika varma, että loppuvuosi menee heillä paremmin.”

”Nordic Semiconductorilla oli todella heikko alkuvuosi. Kuluttajasegmentti oli todella heikko, kun elektroniikkayhtiöillä on varastoissa paljon tavaraa ja elektroniikkavalmistajilla paljon komponentteja. Nyt he lupaavat, että loppuvuonna paranee, mutta salkunhoitajana en voi tietää, käykö näin.”

Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski ottaa kiinni Nokian Renkaiden ohjeistuksesta:

”Heillä on aina ollut loppuvuosipainotteinen tuloskehitys. Nyt kun tietää, miten heillä kävi Venäjällä, he joutuvat tarkkaan miettimään, mihin sesonkiin myydään rajallista kapasiteettia. Talvirengasmarkkina on ollut heille otollisempi, joten sitä kautta voisi ajatella, että loppuvuonna he myös tekevät paremman tuloksen.”

Hän lisää, että varmasti Helsingin pörssissä on niitäkin yhtiöitä, jotka eivät loppuvuonna yllä ennusteisiinsa.

Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit antavat uudet korkopäätöksensä vapun jälkeen.

