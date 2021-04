Pääministeri Sanna Marin (sd) on nyt toiveikas Suomen koronatilanteen suhteen.

Hän kommentoi tilannetta saavuttuaan Säätytalolle hallituksen exit-neuvotteluihin. Hallitus pohtii parhaillaan, miten Suomi purkaa koronaepidemiaan liittyviä rajoituksiaan.

Marinin mukaan purkaminen aloitetaan käänteisessä järjestyksessä, eli ensin puretaan poikkeusolot ja valmiuslain nojalla päätetyt rajoitukset sekä valtakunnalliset ravintolarajoitukset, jotka ovat tällä tietoa voimassa 18. huhtikuuta saakka. Tämän jälkeen ravintoloita koskisi eduskunnassa linjattu määräaikaissääntely, mutta siitäkin pyritään kesää kohti Marinin mukaan luopumaan.

Toinen askel on Marinin mukaan se, miten voidaan luopua alueellisista toimista, jotka ovat kuntien ja aluehallintovirastojen käsissä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi koulujen etäopetus ja lasten harrastustoiminta.

Marin väläyttää normaalia juhannusta

Kesää kohti ajankohtaiseksi tulee myös tapahtumatoiminnan avaaminen. Marin pohtii, voisiko isompia yleisötilaisuuksia järjestää jo heinäkuussa tai jopa juhannuksena. Hän viittasi rokotekattavuuteen, jonka on määrä olla tuolloin jo iso. Rokotetoimituksiin on kuitenkin liittynyt epävarmuutta, eikä kattavuutta voi täydellisesti ennustaa. Marin ei suostunut vielä arvioimaan tarkkoja päivämääriä, vaan vetosi siihen, että näkymä on tällä hetkellä sumea.

Marinilta kysyttiin Säätytalolla, eletäänkö Suomessa normaalimpaa elämää heinä–elokuussa. Marin totesi olevansa hieman optimistisempi ja arveli, että tilanne voisi olla jo kesäkuussa hyvä. Samalla hän totesi, että juuri tätä kysymystä hallitus pohtii Säätytalolla.

Marin totesi olevansa taipuvainen ajattelemaan, että nykytiedolla tapahtumatoimintaa voitaisiin avata laajamittaisesti ennemmin kesäkuun puolella tai heinäkuun alussa. Hän ei pitänyt mahdottomana myöskään normaalia juhannusta.

Suomen koronaluvut ovat tasaantuneet viime päivinä, mutta pääsiäisenä ihmiset ovat käyneet vähemmän testeissä. Toisaalta myös kausivaihtelua odotetaan avuksi koronatilanteeseen rokotusten lisäksi.

Marinin mukaan hallitus valmistelee vaihtoehtoista suunnitelmaa sen jälkeen, kun liikkumisrajoitukset jouduttiin vetämään pois eduskunnasta perustuslakivaliokunnan tyrmäyksen takia.

Hallituksen on varauduttava myös koronatilanteen pahenemiseen, sillä etenkin virusmuunnokset aiheuttavat epävarmuutta. Marinin mukaan nyt valmistellaan ”toista polkua”, jossa rajoitukset liittyisivät yksityistiloihin. Tähänkin kokonaisuuteen liittyy haasteita esimerkiksi valvomisen osalta.