”No kyllä hidas on tahti ja selityksiä on paljon.” Näin kuvasi hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Suomen rokotustilannetta ja erityisesti kolmannen rokotuskierroksen edistymistä Yleisradion A-studiossa tiistaina.

Hän antoi kovaa kritiikkiä erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:lle, jota hän on jo aiemmin hoputtanut vauhdittamaan kolmatta rokotuskierrosta. Kiurun mukaan ”me ollaan nyt koko syksy istuttu tämän asian päällä”, mutta ”lopulta THL:stä saatiin päätös aikaan kun valtioneuvosto muutti rokotusstrategiaa”.

”Nyt pitää saada vauhtia rokotuksiin”, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan kolmas rokotekierros on olennainen, koska ihmisten rokotesuoja hiipuu samaan aikaan kun omikronvariantti leviää vauhdilla maailmalla.

”Maailmalla on jo konkreettisia esimerkkejä minkälainen hyökyaalto tulee, jos me emme suojaudu.”

Suojautumisella hän tarkoittaa nimenomaan rokottamista: sitä että rokotekattavuus yleisesti nousisi ja myös sitä, että olemassa oleva suoja varmistetaan.

”Meillä on miljoonia suomalaisia, jotka ovat sillä rajalla, että rokote pystyy suojaamaan”, hän totesi suojan hiipumisesta.

Tiistaina koolla ollut ministeriryhmä esittää Kiurun mukaan ”aivan uudenlaisia” toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Keskeistä on saada resursseja rokottamiseen. Toimenpiteisiin kuuluu eläkkeellä olevien sote-alan ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden kutsuminen rokotustehtäviin, lähihoitajien rokotusoikeuden käyttöönotto sekä puolustusvoimien kutsuminen apuvoimiksi epidemiatehtäviin.

”Me tarvitsisimme sieltä sekä jäljitykseen että rokottamiseen apua.”

Lisäksi kunnille pyydetään apua kansalaisjärjestöiltä ja vapaaehtoisilta muun muassa jäljitystehtäviin.

THL:n johtaja Mika Salminen on sanonut, että tämänhetkiset rokotevarastot eivät riitä laajaan kolmanteen kierrokseen. Kiurun mukaan Suomelle on kuitenkin ennen joulua tulossa ”2,5 miljoonan rokotteen erä” ja myös varastossa on runsaasti rokotteita. Rokotteita tulee Kiurun mukaan Suomeen yli 300 000 annoksen erä viikoittain.

”En jäisi murehtimaan sitä, onko kaikille 4,1 miljoonalle saman tien rokote, vaan lähdetään liikkeelle siitä että saadaan rokotekone käyntiin.”

Alle 60-vuotiaiden rokotukset alkavat Kiurun arvion mukaan näillä näkymin kuitenkin vasta ensi vuoden puolella, koska nykytahdilla ei saada varttuneempaakaan väestöä rokotettua. Juuri tätä tahtia pyritään nyt kiristämään. Kiurun mukaan rokotteita väestölle antavan henkilöstön tulee varautua siihen, että myös joulunpyhinä tehdään töitä.

”Olen pahoillani siitä, että meillä meni THL:n ja [rokotusasiantuntijaryhmä] KRAR:n toimesta todella kauan tehdä näitä päätöksiä, mutta nyt kun ne päätökset on tehty, Suomi ei voi olla Euroopan surkeimpia maita rokottamisessa.”

THL suositteli joulukuun alussa, että kolmansia koronarokoteannoksia aletaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Käytännössä alle 60-vuotiaat eivät kuitenkaan vielä saa rokotuksia, sillä iäkkäät ja muut riskiryhmät ovat etusijalla rokotusjärjestyksessä.

