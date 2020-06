Suomeen kohdistuu juuri nyt ennennäkemättömän voimakas huijauspuheluiden vyöry, jossa hämäriä soittoja on raportoitu jopa kymmeniä tuhansia päivässä. Vastaavaa aaltoa ei ole Suomessa ennen nähty.

Liikkeellä on nyt kolmenlaista huijausmallia. Jäljet viittaavat usein ulkomaille.

”Yleisin huijauspuhelumuoto on tällä hetkellä niin sanotut Microsoft-puhelut. Niissä englantia puhuva soittaja esittäytyy useimmiten Microsoftin edustajaksi, mutta satunnaisemmin myös jonkun muun organisaation teknisen tuen työntekijäksi”, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen.

Puhelut etenevät samantapaista kaavaa: Ensin soittaja pyrkii herättämään uhrin luottamuksen ja väittää, että uhrin tietokoneessa on jokin ongelma, joka pitää korjata.

Uhria voidaan taivutella väittämällä, että poliisille kertominen ei auta eikä kukaan muukaan osaa selvittää asiaa. Kun uhri on saatu lankaan, soittaja käy yksitellen läpi kaikki mahdolliset konstit viedä uhrilta omaisuutta.

”Ensin yritetään saada käyttöoikeus uhrin tietokoneeseen esimerkiksi TeamViewer-ohjelmalla. Huijarit käyttävät oikeita etätukiohjelmia, joita käytetään yritysmaailmassa muutenkin.”

Kun koneelle on päästy, huijarit yrittävät seuraavaksi varmistaa pääsyn koneelle jatkossakin ilman, että uhri on paikalla koneella.

”Sen jälkeen ruvetaan kyselemään, että pitäisi maksaa jotain ja ruvetaan kyselemään luottokortteja.”

Kun yksi luottokorttinumero on annettu, maksetaan sillä vaikka 20 dollaria. Sitten voidaan väittää, että maksu ei onnistukaan, ja pyydetään toistakin korttia. Luottokorttien jälkeen huijari voi pyytää uhria siirtymään verkkopankkiin, ja sieltä tehdään rahasiirtoja.

”Aivan lopuksi ruvetaan vielä varmistelemaan, että olethan oikea henkilö ja voitko näyttää ajokortin ja passin kameralle tai lähettää niistä kuvan. Siinä on sitten identiteettivarkaudenkin mahdollisuudet valmiina.”

Tuhansien eurojen menetyksiä

Yksittäisiltä uhreilta on viety Microsoft-huijauksissa keskimäärin 5000–10 000 euroa, pahimmillaan kymmeniäkin tuhansia, Kontinen kertoo.

Kaikkiaan koko vyyhdissä on viety satoja tuhansia euroja. Mukana ovat kuitenkin vain ne tapaukset, joista on ilmoitettu poliisille tai muulle viranomaiselle.

Microsoft-soittojen vyörytys alkoi helmi-maaliskuussa, ja soitoista tuli Suomessa viranomaisille satojakin ilmoituksia päivässä. Sitten aalto katkesi hetkeksi maaliskuussa mahdollisesti koronapandemian vuoksi tehtyjen karanteenitoimien johdosta.

Puhelimet alkoivat kuitenkin piristä Suomessa taas toukokuun viimeisellä viikolla. Puheluvyöry jatkuu edelleen.

”Toiminnan malli on täysin sama kuin maaliskuussa. Ainoa asia mikä on muuttunut, on että keväällä soitoissa näkyi tiettyjä kotimaan numeroja, kun taas nyt käytetään satunnaisemmin mielivaltaisesti numeroita, mistä soitetaan.”

”Microsoft-huijauksiin” kuuluu usein puhelinnumeron väärentäminen tietokoneen ja voip-yhteyksien avulla niin, että puhelun vastaanottajalle näkyy väärä numero.

Väärennetyn numeron yhteydessä puhelimen näytöllä voi näkyä mielivaltaisesti joko Suomen tai minkä tahansa maan maakoodeja ja maiden nimiä. Puhelu voi kuitenkin tulla mistä päin maailmaa tahansa.

Puheluita tehtaillaan jopa satojen soittajien ”palvelukeskuksissa”

Tahti on kova, eikä näin laajaa vyöryä ole Kontisen mukaan koettu Suomessa koskaan aikaisemmin.

”Puhutaan kymmenistä tuhansista soitoista per pahin päivä, mitä on pystytty tunnistamaan.”

Ulkomaihin aiemmin kohdistuneista vastaavista isoista huijausaalloista on paljastunut valtavia palvelukeskuksia, joissa huijauspuheluita soittaa päätyönään kymmeniä tai satojakin ihmisiä, Kontinen kertoo. Vuonna 2018 Saksaan kohdistuneessa huijauspuheluaallossa tekijätkin saatiin lopulta kiinni.

Suomessa huijareiden jäljille pääsy on Kontisen mukaan hidasta, koska viranomaisilla on vähän resursseja, eikä vastaavaa ole ennen koettu. Eri viranomaiset yrittävät parhaillaan taltuttaa huijausaaltoa yhdessä teleoperaattoreiden kanssa.

Operaattorit voivat seurata, tuleeko jonkin linkin kautta jatkuvasti huijaussoittoja, jolloin niitä voidaan estää.

”Estoa ei kuitenkaan tehdä vähäisin perustein, vaan ilmoituksia on oltava riittävästi asiakkailta, poliisilta tai meiltä, jolloin linkki pystytään sulkemaan.

Kontisen mukaan on todennäköistä, että puhelut tulevat Suomen ulkopuolelta.

”Puheluissa toistuu, että niissä puhutaan englantia aksentilla, joka ei ole suomalainen, vaan se viittaa usein Intian suuntaan.”

Sijoitushuijari lupaa huikeita tuottoja

Toisessa juuri nyt yleisessä huijauspuhelumallissa soittaja puhuu niin ikään englantia, ja puhelu voi näyttää tulevan usein esimerkiksi Britanniasta mutta myös esimerkiksi Suomesta Uudeltamaalta.

”Nämä muistuttavat niin sanottuja legendaarisia yes-puheluita, joissa on oletettu soittajan yrittävän nauhoittaa vastaanottajan myöntävää vastausta kysymyksiin huijauksia varten”, Kontinen sanoo.

Soittaja esittäytyy hieman epäselvästi mahdollisesti tarkoituksella ja alkaa kaupata jotakin sijoitustuotetta kuten kryptovaluuttaa, joista olisi luvassa huikeita tuottoja. Kyse on kuitenkin huiputuksista ja mahdollisesti jonkinlaisesta pyramidihuijauksesta.

Kontisen tiedossa ei ole tapauksia, joissa nauhalta olisi todella leikattu kyllä-vastauksia ja liitetty niitä kysymyksiin esimerkiksi tilausvahvistuksesta.

Näissä soitoissa on erona Microsoft-puheluihin se, että soittoja ei tule sattumanvaraisesti yhtä laajalle määrälle vastaanottajia, vaan soittaja näyttää jollakin tavalla tunnistavan ja yhdistävän uhrin numeron, nimen ja ehkä osoitteenkin. Microsoft-puhelut taas soitetaan satunnaisiin numeroihin aivan kenelle tahansa.

Yrityksiä painostetaan ostamaan kiireessä verkkotunnuksia

Kolmas tuore huijausmalli on tällä viikolla ilmi tullut ilmiö, joissa soitetaan suomen kieltä puhuen yritysten numeroihin, ei yksittäisille ihmisille. Tapauksista on tullut jo useita ilmoituksia.

”Soittaja väittää, että joku on varaamassa verkkotunnuksia yrityksen nimellä, ja nyt tunnukset pitäisi heti ostaa mahdollisimman nopeasti, jotta ne saisi omiin nimiin.”

Hinta on usein kaksinkertainen normaaliin verrattuna.

Kontisen mukaan kyseessä näyttää olevan epäeettisesti toimivan yrityksen tai yritysten myyntikampanjointi.

Puheluista voi kertyä satojen tai tuhansien eurojen lasku yritykselle. Tapausten ratkomista vaikeuttaa se, että yrityksiä ei koske samanlainen kuluttajansuoja kuin yksityisiä ihmisiä.

Tee näin, jos saat oudon puhelun

Kontisen mukaan epäilyttävästä numerosta tuleviin puheluihin voi jättää vastaamatta, mutta puheluihin voi myös periaatteessa aina vastata ilman, että vastaaja vielä menettää mitään.

Vastaanottaja voi kuunnella, mitä asiaa soittajalla on ja tarvittaessa katkaista puhelun lyhyeen.

”Jos odottaa puhelua ulkomailta, voi aina vastata ja kuunnella, onko järkevää.”

Sen sijaan vastaanottajan ei kannata soittaa takaisin numeroon, joka näyttää huijarin soitolta. Silloin vaarana on, että soittaa maksulliseen palvelunumeroon, josta voi seurata isokin lasku.

Huijauspuheluista voi ilmoittaa poliisille tai Kyberturvallisuuskeskukseen.

