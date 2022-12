Näyttää siltä, että Suomen ja Euroopan Venäjä-politiikka on murtunut pysyvästi Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena, sanoo keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Saarikko esittää Paasikivi-seurassa pitämässään puheessa näkemyksiään turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, Venäjästä ja Natosta.

”Venäjän suhteen meidän on oltava valmiita, tapahtuipa rajamme takana mitä tahansa”, Saarikko sanoo.

Venäjän nykyistä hallintoa, presidentti Vladimir Putinia kohtaan ”on jäljellä vain syvä epäluottamus, halveksuntakin”, Saarikko sanoo.

”Vaikka sota päättyisi, on mahdotonta nähdä näin syvän epäluottamuksen unohtuvan. Kokonainen sukupolvi kansalaisia ja päättäjiä on vieraantunut Venäjästä. Venäjällä ei myöskään ole Putinin takana nähtävissä sellaista liikehdintää, joka loisi uskoa kulman takana odottavaan demokratisoitumiseen. Meillä ei ole varaa rakentaa turvallisuuttamme haaveiden varaan. Ukrainan multaan voimansa kyntänyt Venäjä tulee olemaan heikentyneenäkin pitkään maa, joka muodostaa vakavan uhan Euroopan turvallisuusjärjestykselle ja turvallisuudentunteellemme”, Saarikko sanoo.

Naton arktinen osaamiskeskus Suomeen?

”Katson, että Naton jäsenenä Suomen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät Itämeren alueen, Pohjois-Euroopan ja arktisen alueen turvallisuuteen”, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan keskusta on avoin puolustusliitto Naton yhteisten toimintojen sijoittamiseen Suomen alueelle.

”Tätä voisi olla esimerkiksi arktinen osaamiskeskus. Meidän on kuitenkin oltava realistisia siinä, että Nato-jäsenyys ei automaattisesti tarkoita fyysistä Naton läsnäoloa Suomessa, eikä sen puuttuminen tarkoittaisi B-luokan jäsenyyttä”, hän toteaa.

Uutena asiana Suomen on yhteiskuntana opiskeltava ydinasepolitiikkaa, Saarikko sanoo.

”Tulevana Naton jäsenenä meidän on tunnettava paremmin ydinasepolitiikkaa, meidän on yhteiskuntana opiskeltava tätä teemaa. Hallituksen valmistelema esitys Nato-jäsenyydestä ei sisällä rajoitteita jäsenyydellemme. Liitymme jäseneksi täysin oikeuksin ja velvollisuuksin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osallistumme esimerkiksi ydinaseiden suunnitteluryhmään. Tästä on kuitenkin pitkä matka siihen, että Suomen maaperälle sijoitettaisiin ydinaseita. Lainsäädäntömme ei tätä mahdollista eikä siihen ole strategisia tai sotilaallisia perusteita Suomen tai liittokunnan näkökulmasta”, hän sanoo.

Suomi ja Ruotsi hakivat Nato-jäsenyyttä loppukeväästä 2022. Kaikki Naton jäsenmaat lukuun ottamatta Turkkia ja Unkaria ovat jo ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyydet.

