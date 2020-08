Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu toivoo puolueen puheenjohtajakisaan kolmatta, ”konservatiivista” vaihtoehtoa.

Puheenjohtajakamppailuun ovat toistaiseksi ilmoittautuneet mukaan istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni ja ministeriksi palaava Annika Saarikko.

”Olemme jälleen puheenjohtajavalinnan edessä tilanteessa, jossa puolueen kannatus laahaa historiallisen alhaisissa lukemissa. Keskustan kannattajista huomattava osa on perinteisesti ollut uudistusmielisiä konservatiiveja. Mielestäni on edelleen aihetta kysyä, voisiko puolueen kannatuksen alavireisyys johtua ainakin osittain siitä, että konservatiivit eivät koe oloaan puolueessa kotoisaksi? Kansanedustajana olen saanut asiasta runsaasti palautetta”, Aittakumpu kommentoi mielipidekirjoituksessaan Suomenmaassa.

Hän katsoo, ettei keskustassa ehkä ole kyllin laajasti huomioitu konservatiivista pohjavirettä ja juuristoa, joka puolueella on.

Keskustan kannatus on tällä hetkellä historiallisen alhainen. Jo viime eduskuntavaalien aikaan kannatus oli historiallisen alhaalla, 13,8 prosenttia. Viimeksi julkaistuissa mielipidekyselyissä puolueen kannatus on ollut alle 12 prosenttia.

Eduskuntatutkimuksen erikoistutkija Jenni Karimäki arvioi, ettei hallituspuolueella kuitenkaan ole mahdollisuutta suuriin linjamuutoksiin.

”Hallituspuolueella tuskin on edes suurta mahdollisuutta/halua lähteä pitkälle menevään linjakeskusteluun mikäli hallitusohjelmasta edelleen vallitsee konsensus”, hän kommentoi Twitterissä.

Karimäki arvioi aikaisemmin Turun Sanomille, että pitkälti on kyse siitä, mitä kukakin keskustalainen nyt painottaa.

“Jollekin se, että Kulmuni voi keskittyä puheenjohtajan tehtäviin kuntavaaleihin asti täysillä, voi painaa. On positiivista, kun puheenjohtajalla on aikaa panostaa kentälle. Joku taas voi ajatella, että puheenjohtaja on liian etäällä päivänpolitiikan ydinalueista ja tiedoista.”

Puheenjohtajaspekulaatioissa pyörivät edelleen puolueen varapuheenjohtajan Petri Honkosen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen nimet.

Lue lisää: