Italiasta saatujen tietojen mukaan jopa 95 prosenttia koronavirukseen kuolleista lääkäreistä on miehiä. Italian lääkäriliiton julkaiseman luettelon mukaan Italiassa on kuollut tiistaihin mennessä 66 lääkäriä, joista vain muutama on nainen. Listassa ovat kuolleet lääkärit ja hammaslääkärit. Ei ole tietoa, ovatko he hoitaneet juuri koronapotilaita.