Hallitus on valmistelemassa takausjärjestelmää, jossa valtio takaisi erityisesti pienituloisten hankintoja, jotka liittyvät esimerkiksi sähköautojen tai aurinkopaneelien hankintaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) Helsingin Sanomien haastattelussa lauantaina.

Ohisalon mukaan takausjärjestelmä hyödyttäisi pienituloisia, jotka eivät välttämättä saisi pankista lainaa ”vihreän siirtymän” hankintoihin.

Energiaomavaraisuuslainoiksi nimettyjä lainoja voisivat saada yksityishenkilöiden lisäksi pk-yritykset ja asunto-osakeyhtiöt energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin hankintoihin. Ohisalon mukaan kyse olisi useiden satojen miljoonien eurojen instrumentista. Hän ei täsmentänyt, kuinka suuresta summasta lopulta olisi kyse.

Hänen mukaansa poliittinen sopu asiasta on jo olemassa, mutta tekninen valmistelu on yhä kesken. Se mistä rahat uuteen instrumenttiin tulevat on edelleen auki.

Ohisalo muistutti haastattelussa hallituksen luvanneen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hänen mukaansa tavoitteesta ei nyt pidä lipsua seuraavankaan hallituksen aikana, koska ”koko maailma janoaa” ratkaisuja ilmastokriisiin.

LUE SEURAAVAKSI: