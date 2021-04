Tesla valmisti viime vuonna noin 510 000 sähköautoa. Yhtiön arvostus markkinoilla on noussut rakettimaisesti ja 10-kertaistunut muutamassa vuodessa, mikä on jättänyt kaikki muut valmistajat arvostuksessa kauas taakse.

Yhdysvaltalainen Tesla on viime vuosina noussut raketin lailla pörssissä ja yltänyt markkina-arvoltaan ylivoimaisesti maailman suurimmaksi autonvalmistajaksi. Löytyykö Teslalle markkinoiden silmissä hyviä haastajia kovaa kasvavilla sähköautomarkkinoilla?

"Markkinoilla jos katsoo perinteisiä autonvalmistajia, niiden arvostukset ovat ihan kellarissa verrattuna Teslaan, joka on ihan stratosfäärissä”, luonnehtii Taalerin salkunhoitaja Niko Fagernäs.

Teslan markkina-arvo on tällä hetkellä noin 610 miljardia dollaria, mutta korkeimmillaan arvo kävi tammikuussa jopa 900 miljardin dollarin tuntumassa. Kolmessa vuodessa Teslan arvo on pörssissä kymmenkertaistunut.

Perinteisistä valmistajista muut eivät pääse lähellekään. Saksalainen Volkswagen on kuitenkin ottanut pörssissä kovaa kiriä viime viikkoina ja nostanut markkina-arvonsa 136 miljardiin euroon, minkä Fagernäs lukee sen piikkiin, että markkinat palkitsevat kovasta satsauksesta sähköautoihin, sillä VW on omaksunut Teslan strategiaa sähköautoista.

”Volkswagenin kurssi lähti nousuun vasta sitten, kun markkina näki, että nyt yhtiö tekee sähköautoja ihan kunnolla. Tulee uusia malleja, ja toimitusjohtaja ja johto sanovat, että tämä on nyt se, mitä teemme. Volkswagen on ensimmäinen eurooppalaisista isoista valmistajista, jotka leikkaavat polttomoottoriautojen tuotantoa. Se on strateginen valinta”, Fagernäs sanoo.

”Yhtiössä on nousuvaraa, jos se pystyy haastamaan Teslaa, ja nyt nämä kaksi ovat länsimarkkinoilla ne, jotka taistelevat. Siinä on aikamoinen markkina jaettavaksi, jos muut eivät pääse mukaan”, Fagernäs toteaa VW:n ja Teslan kilpailusta.

Markkina-arvossa VW:tä suurempi on vielä myös japanilainen Toyota, jota ei kuitenkaan pidetä tällä hetkellä nousevana edelläkävijänä sähköautopuolella.

BMW ja Daimler näyttävät Fagernäsin mukaan jossakin määrin pudonneen sähköautokilpailun kelkasta, sillä suunnanmuutoksesta kertovat laajat sähköautomallistot ja massiiviset investoinnit ovat jääneet puuttumaan.

Tesla ei ole autokaupoilla ainoa vertailukohta

Delta Auton toimitusjohtaja Helena Sauramo arvioi, että Tesla ei enää ole aiempaan tapaan ainoa vertailukohta, kun kuluttaja tulee ostamaan uutta sähköautoa.

”Se muuttuu koko ajan. Selkeästi ymmärretään perinteisempien autonvalmistajien keskittyminen myös sähköautoihin”, hän sanoo.

Sauramo huomauttaa myös, että markkina-arvot kertovat valmistajien kilpailusta vain yhden puolen. Esimerkiksi Teslan tuotanto oli viime vuonna noin 510 000 autoa, kun taas VW-konserni valmisti viime vuonna 8,9 miljoonaa autoa.

Suomessa ei Saramon mukaan ole vielä näkynyt autokaupoilla, että perinteisten valmistajien ilmoituksilla luopua tulevaisuudessa polttomoottoriautojen valmistuksesta olisi laajasti vaikutusta kuluttajien mielenkiintoon.

”Suomen 2,7 miljoonan auton autokannassa on tällä hetkellä 10 000 täyssähköautoa ja 50 000 ladattavaa hybridiä, joten on aivan liian aikaista mennä siihen”, Saramo toteaa.

