Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo parantaisi suomalaisten ostovoimaa työtulovähennystä korottamalla.

”Kaikki hinnat ja asuntolainojen korot nousevat. Nyt pitää turvata suomalaisten ostovoima. Ehdotan, että työtulovähennystä korotetaan välittömästi 500 eurolla palkansaajaa kohti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kymmentä ruokakassia”, hän sanoi Liike Nytin puoluekokouksen yhteydessä lauantaina.

Harkimon mukaan tämä myös kannustaa työttömiä ottamaan töitä vastaan.

”Nyt meillä on käsittämätön tilanne, kun 100 000 työtöntä on tilanteessa, jossa heidän ei kannata ottaa töitä vastaan, koska tulotaso putoaisi”, hän huomauttaa.

Harkimo varoittaa kovin sanoin valtion velkaantumisvauhdista.

"Tässä hetkessä tärkeintä on alkaa puhua Suomen julkisen talouden tilanteesta. Velkaralli on pakko saada loppumaan. Nyt aletaan ottaa lisää velkaa, että saadaan edellisten velkojen nousevat korot maksettua. Tämä on erittäin vaarallinen kierre.”

Liike Nytin puoluekokous valitsi Harkimon puolueen presidenttiehdokkaaksi.

