Kuva: Outi Järvinen

Puheet ovat työmarkkinoilla usein kovia. Tänään kiirastorstaina ne olivat valtakunnansovittelijan toimistolla kuitenkin poikkeuksellisen kovia.

Paperiliitto hylkäsi kaikki neljä sovintoesitystä. Pöydällä oli nyt sovintoesitys neljän UPM:n liiketoiminnan osalta, sillä painopaperien, eli Communication Papersin, osalta sovittelu on ollut isojen näkemyserojen takia keskeytyksissä.

Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan sovintoesitysten hylkäämisen taustalla oli se, että sovintoesitysten joukossa ei ollut Commucation Papersia.

”Eli puolet UPM:n jäsenistä puuttui tästä sopimuspinosta”, Vanhala sanoi valtakunnansovittelijan toimistolla.

Paperiliiton hallitus oli käsitellyt asiaa kaksi päivää. Liiton tiedotteessa kirjoitetaan, että Paperiliitto on pettynyt, että se joutui Communication Papersin uhmakkuuden vuoksi hylkäämään neljä sovintoesitystä.

”Uhmakkuutta osoitti myös suhtautuminen avoimeen kirjeeseen, jolla UPM:n paperiliittolaiset pääluottamusmiehet vetosivat UPM:n johtoon, jotta ratkaisua olisi yritetty vielä uudelleen Communication Papersin kanssa. Pääluottamusmiehiä pöyristyttää se, ettei vetoomukseen vastattu millään tavoin”, liiton tiedotteessa kirjoitetaan.

UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoi valtakunnansovittelijan toimistossa tänään, että ”meidät on petetty”.

Hollménin mukaan viime perjantaina sovittelijan keskeyttäessä UPM Communication Papersin sovittelun Paperiliiton Vanhalan esityksestä, he jatkoivat muiden liiketoimintojen sovittelua.

”Itse asiassa me neuvotteluteitse sovimme Paperiliiton kanssa näiden tänään hylättyjen sovintoesitysten sisällön. En tiedä nauttiiko Paperiliiton puheenjohtaja enää Paperiliiton hallituksen luottamusta, mutta meidän luottamustamme hän ei nauti”, Hollmén sanoi.

Hän kommentoi neuvottelujen tulevaa etenemistä niin, että sovittelija varmasti palaa asiaan jossakin vaiheessa.

”Mutta luottamus on mennyt. Näen erittäin vaikeaksi tämän jatkon”, Hollmén sanoi.

Lakko jatkumassa toukokuulle

On kova lausunto sanoa, että luottamus neuvotteluosapuoleen on mennyt. Tilanne on nyt sellaisessa solmussa, että aivan heti se ei aukea.

Ensin pitää löytää yhteistä tarttumapintaa niin paljon, että neuvottelupöytään palataan tai sovittelija katsoo aiheelliseksi kutsua osapuolet sovitteluun.

Sitten pitää juosta uudelleen kasaan nyt rauenneet esitykset neljän liiketoiminta-alueen sopimuksesta ja lisäksi löytää sopu painopapereissa.

Paperiliiton hallitus päätti tänään pidentää lakkoa kahden viikon jaksolla eli 14. toukokuuta saakka ellei neuvottelutulosta sitä ennen saavuteta.

On hyvä muistaa, että lakon päättyessäkin täyteen tuotantoon takaisin pääsy vie oman aikansa.

Julkisuudessa on ollut paljon puhetta suoranaisesta paperipulasta, ja nyt asia voi konkretisoitua entistä enemmän lakon pitkittyessä.

Se, millaisia UPM:n ja Paperiliiton sopimukset tulevat lopulta olemaan, jää nähtäväksi. Lyhyellä aikavälillä lakko aiheuttaa kuitenkin tuntuvan lommon UPM:n tulokseen. UPM ei ole julkistanut arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.

Analyytikot ovat arvioineet, että lakko voi leikata parilla kolmella miljoonalla eurolla UPM:n oikaistua liikevoittoa.

Tämä tarkoittaisi, että lakot saattavat leikata UPM:n ensimmäisen neljänneksen tuloksesta 200–300 miljoonaa euroa. Hintalappu kasvaa, kun lakko pitkittyessään tekee lommon myös toisen neljänneksen tulokseen.

Olennaista on kuitenkin yhtiön tuloksentekokyky pidemmällä aikavälillä, ei yhden tai kahden neljänneksen tulos. Finanssikriisin jälkeen UPM on pystynyt kasvattamaan tanakassa tahdissa omistaja-arvoa.

Lakon aiheuttamia tulonmenetyksiä voi aikanaan suhteuttaa siihen, kuinka paljon mahdolliset uudet sopimukset parantavat Suomen tehtaiden kilpailukykyä. Toisessa vaakakupissa on se, että lakkojen pitkittyessä riski pidempiaikaisiin maine- ja markkinaosuusvaikutuksiin voi alkaa kasvaa.

Suunta työmarkkinoilla on ollut osaltaan kohti lisääntyvää yrityskohtaista ja paikallista sopimista ja rakentavia esimerkkejä siitä on kaivattu. UPM:n ja Paperiliiton neuvotteluihin ei hymypoikapatsaita ole tänä keväänä tulossa.