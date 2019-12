Pääministeripuolue sdp:n entinen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja ja puolueen kansanedustaja Hussein al-Taee ottavat kantaa Syyrian al-Holin vankileirillä olevien suomalaisten tilanteeseen.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja ja terrorismia ja terroristijärjestö Isistä tutkinut al-Taee sanovat molemmat, että keskustelussa al-Holista on lietsottu pelkoja.

”Al-Holin leirin suomalaislasten kotiuttamisen käsittely on saanut osittain hysterian mittasuhteita”, Tuomioja kirjoittaa Facebookissa.

”Halutaanko tässä nyt lietsoa taas pelkoja? Pitää todellakin suhteuttaa se, että meillä on siellä muutama kymmenen lasta ja myöskin sitten heidän vanhempansa, eikä heitä sieltä voi saada pois ilman äitejään. Tästä tehdään nyt iso, hysteerinen asia ja se on minusta aivan selvää, että tässä nyt yritetään toimia mahdollisimman lainmukaisesti, mahdollisimman humanitäärisesti, kuitenkin niin, että mitään todellista turvallisuusuhkaa, jossa saatettaisiin päästää vapaaksi ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin, niin tällaisesta ei ole kysymys”, Tuomioja sanoi Ylen Aamu -ohjelmassa tänään torstaina.

Al-Taee sanoi MTV:n Huomenta Suomessa, että kysymys sisäisestä turvallisuudesta täytyy punnita tarkkaan, mutta lapset on pelastettava al-Holin leiriltä. Al-Taee sanoo, että lapsia pelastettaessa voi joutua pelastamaan myös aikuisia.

LUE MYÖS:

Al-Taee sanoo Twitterissä, että leireillä olevat suomalaiset on saatava irti terrorismijärjestöstä. Exit-hankkeita on käytetty auttamaan rikollisjärjestöistä irtautumiseen ja myös radikalisoitumisen ehkäisemiseen.

”Ellei leirillä olevia suomalaisia lapsia laiteta exit-hankkeisiin ja irrotettua muusta porukasta, niin saamme Isiksen edestämme jossain vaiheessa. Nyt on toimittava ja pelkäänpä, että on jo liian myöhäistä osan lapsista kannalla. Exit-hankkeita on myös paikan päällä”, al-Taee tviittaa.

”31000 naista on syytettynä leirillä Isiksen tuesta. Valtaosa syyrialaisia ja irakilaisia, mutta osa eurooppalaisia. Se paikka on sulatusuuni terrorismille”, al-Taee myös varoittaa.

Ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) on kritisoitu niukasta tiedottamisesta. Haavisto on verrannut tilannetta kidnappaustapauksiin, joissa liika tiedottaminen voi estää uhrien auttamisen. Sekä Tuomioja että al-Taee ottavat esiin saman näkökohdan.

”Ei tällaisissa tilanteissa voida ulospäin lähteä kertomaan, edes valiokunnalle, sitä, mitä on suunnitteilla. Poliittinen hallitus ja poliittiset ministerit kantavat sitten tietysti poliittisen vastuun jälkikäteen [siitä], onko menetelty oikein. Ja totta kai kaikessa on laillisuusvalvonta”, Tuomioja sanoi Ylen Aamussa.

Hysteriaa? ”Al-Holin leirin suomalaislasten kotiuttamisen käsittely on saanut osittain hysterian mittasuhteita”, Erkki Tuomioja sanoo. Kuva: TIINA SOMERPURO/KL

Hallituksen kakkospuolue keskusta on linjannut, että lapsia täytyisi auttaa, mutta äitejä ei pidä tuoda Suomeen. Pelkkien lasten tuominen on kuitenkin ongelmallista muun muassa siksi, että al-Holin leiriä hallinnoiva kurdihallinto ei päästä lapsia leiriltä ilman vanhempia.

Sekä Tuomioja että al-Taee myös tuovat esiin sen, että leirillä olevien aikuisten tuominen Suomeen on hallitumpaa kuin se, että aikuiset jollain omalla keinolla saapuisivat Suomeen – ehkä jopa viranomaisten tietämättä. Suomen kansalaisella kun on oikeus palata Suomeen.

LUE MYÖS: