Tällä viikolla Euroopan komissio julkisti kauan odotetun maahanmuuttopakettinsa. EU:n maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka on polkenut vuosia paikoillaan, mutta ihmisiä on kuitenkin yhä tullut Eurooppaan laittomia reittejä pitkin. Heitä on koottu leireihin EU:n rajoille, jossa he ovat odottaneet vuosia hakemustensa käsittelyä.

Tilaajille Tilaajille Tämä sisältö on vain Uuden Suomen tilaajille. Tilaajana saat esimerkiksi: ■ Rajoituksettoman lukuoikeuden kaikkiin artikkeleihin

■ Päivittäiset vain tilaajille suunnatut Tähtijutut Kokeile nyt 1. kk 1 €Digitilaaja, kirjaudu tästä