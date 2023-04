Hallitustunnustelijaksi perjantaina valitun Petteri Orpon kysymyspatterista puolueille löytyy kysymys, jonka voisi tulkita varautumiseksi vähemmistöhallituksen mahdollisuuteen.

24-kohtaisen patteriston kysymys numero 23 kuuluu seuraavasti:

”Mikäli saatte tavoitteitanne hallituksen ohjelmaan, oletteko valmiita osallistumaan Petteri Orpon kokoamaan enemmistöhallitukseen ja sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon kokonaisuudessaan? Jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteuttamista hallituksen ulkopuolelta?”

Kysymyksen loppuosa herätti huomiota tuoreeltaan, koska vähemmistöhallitukseenkin ajautumisesta käytiin keskustelua eduskuntavaalien alla. Petteri Orpo kuitenkin kiisti vähemmistöhallitusspekulaatiot, kun häneltä asiasta kysyttiin tiedotustilaisuudessa.

”Ehkä siinä [kysymyksessä 23] vähän katsotaan, että millä tavalla puolueet suhtautuvat maan tilanteeseen ja omiin tavoitteisiinsa. Tämä ei ole vähemmistöhallituskysymys, tavoitteena on muodostaa mahdollisimman vahva enemmistöhallitus. Tämä on mielenkiintoinen kysymyksenasettelu mielestäni, ja kun maan tila on mielestäni äärettömän kriittinen niin [kysymyksessä tiedustellaan], onko mahdollista ajatella parlamentaarista yhteistyötä ja joissain asioissa laajemman rintaman rakentamista, kun pitää tehdä tärkeitä asioita”, Orpo sanoi infossaan.

Hän sanoi myöhemmin Ylen suorassa lähetyksessä haastattelijalle myös, että kysymys ”on siinä siksi, että oikeasti toivoisin, että voisimme tehdä yhteistyötä Suomen parhaaksi yli hallitus-oppositio-rajojen”.

