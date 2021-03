Finnair on allekirjoittanut Letter of Interest –aiesopimuksen Heart Aerospacen kehitteillä olevista Heart ES-19 –sähkölentokoneista.

Yhtiö kertoo näkevänsä potentiaalia kahdellekymmenelle 19-paikkaiselle Heart Aerospacen ES-19 sähkökoneelle, joita voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää ensisijaisesti yhtiön lyhyillä reiteillä.

Heart Aerospace on arvioinut ensimmäisten kaupallisten lentojen näillä koneilla olevan mahdollisia vuonna 2026.

”Sähkölentäminen on osa tulevaisuuden keinovalikoimaa lentämisen ilmastokysymysten ratkaisemisessa etenkin lyhyillä reiteillä. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja ottamassa käyttöön uusia teknologioita, joilla mahdollistetaan hiilineutraali lentäminen”, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti tiedotteessa.

Finnair on ollut vuodesta 2019 lähtien mukana pohjoismaisessa hankkeessa, jossa edistetään sähkölentämisen kehitystä. Yhtiön tavoitteena on puolittaa lentämisen nettopäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta ja saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045.

Heart Aerospace on Göteborgissa sijaitseva ilmailualan startup. Yhtiö kehittää 19-paikkaista ES-19 –sähkölentokonetta, jonka sähköinen kantama on 400 km. Kone on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuonna 2026.

