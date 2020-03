Hallituksen esittämään koronalisäbudjettiin on tehty eduskunnassa harvinaisen suuri muutos, joka nostaa esitetyt 200 miljoonan euron suorat yritystuet peräti miljardiin euroon.

Tukien moninkertaistamista esitti valtiovarainvaliokunta, joka yrittää ehkäistä yritysten akuuttia hätää. Tuhannen miljoonan euron potti jakautuu Business Finlandin 700 miljoonaan euroon ja Ely-keskusten 300 miljoonaan euroon.

”Business Finlandin jaettava osuus kasvaa eniten, ja siinähän on myös tätä evidenssiä siitä, että tarve on todella polttava: muutamassa päivässä, 25. maaliskuuta mennessä, rahoitusta on haettu jo noin 368 miljoonaa euroa, ja tuen tarpeen arvioidaan edelleen kasvavan, kun koronaviruksen aiheuttamat häiriöt koskevat yhä laajemmin eri aloja. Tähän liittyy tuo nopea määrärahan kasvattamistarve jo täällä eduskunnan käsittelyssä”, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd) sanoi eduskunnan käsittelyssä.

Ilmaisia lounaita ei ole, vaan Koskisen mukaan yrityksiltä odotetaan vastavuoroisuutta.

”Nämä tuet, joita ehdotetaan sekä Business Finlandin että Ely-keskusten kautta osoitettaviksi yritysten siltarahoitukseen, ovat siinä mielessä vastikkeellisia, että niiden pohjana ovat henkilöstön pitäminen töissä, palkkamenot, muut vastaavat henkilöstöön liittyvät menot ja sitten tämmöiset kiinteät kulut, joita yrityksellä on”, Koskinen kertoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ilmoitti muutoksesta Twitterissä.

”Kiitos valtiovarainvaliokunnalle hyvästä yhteistyöstä & ripeästä toiminnasta yritysten suoran tuen nostamiseksi miljardiin. Taso nousee viisinkertaiseksi, mikä on erittäin tärkeää monen pk-yrityksen nopeaksi suoraksi auttamiseksi. Yhdessä Suomi selviää kyllä tästä!” Kulmuni iloitsi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen iloitsi myös.

”Kiitos myös Yrittäjien puolesta. Monelle yrittäjälle tämä toi toivoa ja uskoa siihen, että ehkä sittenkin on vielä tie tulevaan. Mutta matka on vaikea ja pitkä, ja lisää apua tullaan tarvitsemaan”, hän tviittasi.