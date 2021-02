Sdp on suosituin puolue 20,3 prosentin kannatuksella Yleisradion kannatusmittauksessa, jossa vastaajilta kysyttiin, keitä äänestäisivät nimenomaan kuntavaaleissa.

Toiseksi suurin puolue on tässäkin gallupissa perussuomalaiset, mutta kokoomus on siitä vain 0,5 prosenttiyksikön päässä. Perussuomalaisten kannatus on 18,8 prosenttia ja kokoomuksen 18,3 prosenttia. Perussuomalaisten asema on näin heikompi ja kokoomuksen parempi kuin viime aikaisissa muissa gallupeissa.

Ylen mukaan perussuomalaisten kannatus on pudonnut peräti kolme prosenttiyksikköä edelliseen eduskuntavaalikannatusta mitanneeseen gallupiin nähden, mutta gallupit eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. Kokoomus puolestaan on noussut kaksi prosenttiyksikköä.

”SDP näyttää lähtevän ykkössijalta kuntavaalikamppailuun. Perussuomalaiset ja kokoomus ovat puolestaan hyvin lähellä toisiaan”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja toteaa Ylelle.

Perussuomalaiset ja kokoomus taistelevat ennakkoasetelmassa toisesta sijasta. Kuva: PASI LIESIMAA

Keskustan kannatus mataa kuntavaaleja ajatellen historiallisen alhaalla 12,9 prosentissa. Merkittävä osa edellisissä kuntavaaleissa keskustaa äänestäneistä on siirtynyt nukkuvien puolueeseen, Yle kertoo tausta-aineistoon perustuen. Vihreät on 11,4 prosentissa ja pienempien puolueiden kannatus melko lailla entisellään.

Ylen mittauksen virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

LUE MYÖS: