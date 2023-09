Kansanedustajien syytesuoja tulee poistaa kiihottamisessa kansanryhmää vastaan, vaatii vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu.

Hopsu on jättänyt tänään toimenpidealoitteen lainsäädännön päivittämisestä asian osalta. Hopsu jätti samansisältöisen aloitteen myös viime eduskuntakaudella.

Lakia tulisi Hopsun mukaan rajata niin, ettei kansanedustajien syytesuoja koskisi kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Perustuslaki takaa kansanedustajalle laajan puhevapauden. Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. Käytännössä siis pieni määrä kansanedustajia voi estää syytteen nostamisen ja siten asian tuomioistuinkäsittelyn.

Pykälää testattiin viimeksi vuonna 2020, kun valtakunnansyyttäjä haki eduskunnalta lupaa asettaa perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen tämän eduskunnassa esittämien vieraslajipuheiden takia. Perussuomalaiset ilmoitti heti torjuvansa luvan. Puolue kykeni siihen yksin silloisen 39 kansanedustajansa turvin.

Professorit kummeksuvat termiä

Mäenpään tapauksen ympärillä puhuttiin yleisesti kansanedustajan syytesuojasta. Helsingin yliopiston professori Kimmo Nuotio ja valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen kuitenkin kummeksuivat Uuden Suomen haastattelussa kyseistä termiä, sillä perustuslaki ei sellaista tunne. Koskemattomuussäännöksen tarkoituksena ei ole toimia syytesuojana, jolla yleisesti estetään kansanedustajan joutuminen syytteeseen, vaan kyse on siitä, että syytteen asettamiselle tarvitaan eduskunnan suostumus, he huomauttivat.

Kesän aikana käyty rasismikeskustelu on Hopsun mielestä entisestään korostanut poliittisen johdon mallin merkitystä siinä, mikä on sallittua ja mikä ei. Hänen mukaansa päättäjien on oltava saman oikeusprosessin alaisia kuin muidenkin erityisesti sellaisissa kysymyksissä, joissa korostuu edustajan rooli, esimerkki ja vastuu.

”Puhevapauden tarkoitus ei ole, että kansanedustaja asetettaisiin rikosoikeudellisesti erityiseen asemaan suhteessa muihin kansalaisiin. Kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei yksiselitteisesti ole tarkoitettu perustuslaissa turvatun ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin valtiopäivätoiminnassa. Sitä ei ole myöskään tarkoitettu rikollisen toiminnan suojaksi. Kansanedustajalla ei voi olla suuressa salissa erivapautta vihapuheelle. Jos tällaista kieltä käyttää, kansanedustajan tulee kantaa vastuu siitä tuomioistuimessa”, Hopsu linjaa”, Hopsu sanoo tiedotteessa.

“Meidän on löydettävä myös lainsäädännöllisiä keinoja suojata yksittäisiä ihmisiä ja ihmisryhmiä syrjinnältä ja rasismilta. Luonteeltaan rasistiset ja muukalaisvihamieliset vakavat rikokset, kuten kiihottaminen kansanryhmää vastaan, loukkaavat ihmisoikeuksia, uhkaavat oikeusvaltion periaatteita sekä horjuttavat demokratiaa. On täysin kestämätöntä, että yhteiskunnan ylintä valtaa käyttävät voivat syyllistyä ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaaviin rikoksiin ilman syyteseuraamuksia.”

Syytesuojan poistamisen rajaaminen juuri kiihottamiseen kansanryhmää vastaan on Hopsun mukaan perusteltua, jotta kansanedustajien koskemattomuutta ja puhevapautta ei rajoiteta liikaa.

