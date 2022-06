Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen rajavartiolain muuttamisesta.

Tarkoitus on vahvistaa Suomen rajaturvallisuutta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Oppositio on arvostellut julkisuudessa esitystä kovin sanoin. Opposition mukaan esityksestä puuttuu tarpeeksi tehokas rajapykälä. Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kaipasi Uuden Suomen haastattelussa pykälää, joka mahdollistaisi turvapaikanhaun keskeyttämisen koko itärajan alueella.

Hallituksen esityksen mukaan valtioneuvosto voisi keskittää turvapaikkahakemusten vastaanottamisen erikseen määritellyille rajanylityspaikoille Suomen valtakunnanrajalla, jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvan poikkeuksellisen suuren maahan tulijoiden määrän tai muuttoliikkeen välineellistämisen takia.

”Lakiin kirjattaisiin selvemmin, että valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta, jos se on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi”, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) tviittaa.

”Esityksen myötä valtioneuvosto voisi muuttoliikkeen välineellistämisestä aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi päättää, että kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään Suomen valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan paikkaan.”

Rajan ylittäminen muualta kuin avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta on jo nykyisin kiellettyä.

Lakimuutos mahdollistaisi myös vahvempien rajaesteiden rakentamisen kriittisiin kohtiin rajaa. Hallitus tekee Mikkosen mukaan myöhemmin päätöksiä rajaesteistä rajan kriittisille alueille rajavartiolaitoksen selvityksen pohjalta.

”Suomen rajoilla on tällä hetkellä rauhallista, mutta erilaisiin häiriötilanteisiin on varauduttu. Rajavartiolain muutos on yksi useista hallituksen toimista, joilla vahvistamme rajaturvallisuuttamme. Jo aiemmin keväällä olemme muun muassa osoittaneet lisärahoitusta Rajavartiolaitokselle tekniseen valvontaan, rajavartijoiden määrän nostamiseen ja uusien valvontalentokoneiden hankintaan”, Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Turvapaikkahakemusten rajamenettely tulossa

Rajavartiolakiin lisättäisiin myös muun muassa täydentävät säännökset esteiden, kuten aitojen, rakentamisesta rajavyöhykkeelle. Esteiden avulla kyettäisiin paremmin varautumaan erilaisiin rajaturvallisuutta vaarantaviin uhkiin.

Sääntely kattaisi myös tarvittavien kulku-urien ja teiden rakentamisen, puiden ja muun kasvillisuuden poistamisen sekä tarvittavat maansiirto- ja vesirakennustyöt.

”Hallitus tekee myöhemmin päätöksiä rajaesteistä itärajan kriittisille alueille Rajavartiolaitoksen selvityksen pohjalta”, ministeri Mikkonen sanoo.

Lisäksi rajavartiolakiin lisättäisiin säännös omaisuuden luovuttamisesta ja palveluiden suorittamisesta Rajavartiolaitokselle korvausta vastaan.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan myös ulkomaalaislakiin tehtävällä muutoksella, joka koskee rajamenettelyä. Rajamenettelyssä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen läheisyydessä. Näin ehkäistäisiin hakijoiden liikkumista Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin.

Ulkomaalaislain muutokseen liittyvä hallituksen rajamenettelyesitys etenee näillä näkymin eduskuntaan lähiviikkoina.

