Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela arvioi, että sosiaali- ja terveydenhuollon alan lakon taustalla on suuri huoli Suomen suunnasta.

”Olemmeko me enää jatkossa maa, jossa jokainen saa tarvitsemansa avun ja hoidon”, hän kysyi vappupuheessaan.

Suomelan mukaan nyt on aika auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka jatkuvasti syvenevän henkilöstöpulan takia joutuvat venymään päivittäin.

”Nyt on meidän muiden aika auttaa ja tukea heitä. Meidän on pystyttävä parempaan. Meidän on pystyttävä huolehtimaan alan vetovoimasta ja siitä, että ihmiset pystyvät tekemään työtään ammattietiikkansa edellyttämällä tavalla. Tähän on vielä matkaa.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaiseminen edellyttää Suomen mukaan, että näitä aloja vaivaava syvä palkkakuoppa korjataan.

”Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat sopimukset. Poliitikkojen tehtävä on taas taata riittävä rahoitus henkilöstöpulan ratkaisemiseen. On vaikea nimetä tärkeämpää tavoitetta talouspolitiikalle kuin ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen”, hän sanoo.

”Mielestäni on tärkeää, että myös oppositiopuolueet sitoutuvat tämän ongelman ratkaisemiseen. Tämä on yhteinen, meitä kaikkia koskettava asia, johon on löydettävä ratkaisu. Poukkoilu ei kannata. Ensi keväällä käydään vaalit, eikä nyt kannata tehdä sellaisia päätöksiä, jotka saatetaan perua alle vuoden kuluttua. Siksi tarvitaan yhteiset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varhaiskasvatusta vaivaavaan henkilöstöpulaan”, Suomela jatkoi.