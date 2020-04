Keskustan konkaripoliitikko Hannu Hoskonen toivoo, että hänen puolueensa unohtaisi liberaalin politiikan ja palaisi puolustamaan perinteisiä perhearvoja ja aluepolitiikkaa.

”Olemme itse tehneet ne virheet, kun perusarvot on heitetty romukoppaan ja olemme olleet liberaaleja”, Hoskonen summaa puolueensa ahdinkoa Uudelle Suomelle.

Hoskosen arvion mukaan keskustan linja on nyt kadoksissa ja puolue pudonnut ”mutasarjaan”. Ajat, jolloin keskustan kannatuskymmenluku alkoi numerolla 2, alkavat tosiaan olla jo melko kaukana, ja keskustalle on mitattu historiallisen huonoja lukuja. Tuoreimmissa mittauksissa keskustan kannatus on pyörinyt 12 prosentin kieppeillä.

”Tämä liberaali politiikka vie meiltä kannattajat”, Hoskonen arvioi.

Yksi kulminaatiopiste keskustan kömmähdyksissä oli Hoskosen mielestä Paula Lehtomäen (kesk) aikainen jätevesiasetus, jota Hoskonen vastusti viimeiseen asti.

”Se oli hirvittävä virhe, aivan karmea virhe.”

Keskustan tulee nyt Hoskosen mukaan asettua puolustamaan koko Suomen rakentamista ja unohtaa ”kaiken maailman liberaalit suuntaukset, jotka vaihtuvat kuukauden välein”.

”Keskustalla on kestävä linja, joka perustuu siihen, että perhe on yhteiskunnan perussolu. Kristillinen kasvatus tarvitaan. Siinä on hyvät elämänarvot.”

”Tätä pitää keskustan puolustaa ja lopettaa päivänpolitiikan perässä juokseminen, kaiken maailman uskomattomien hankkeiden.”

Yhtenä tällaisena hankkeena Hoskonen pitää sukupuolineutraalin kielen tavoittelemista perhevapaauudistuksessa. Se onkin aiheuttanut nikottelua muissakin keskustalaisissa, ja kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk) on ollut julkisuudessa Hoskosen linjoilla.

”Aivan järkyttävää. Tyttöjen pitää antaa olla tyttöjä ja poikien poikia ja perhearvot pitää hyväksyä. Tämä liberaali vouhotus on keskustalle tuhon tie, jos tällä jatketaan”, Hoskonen sanoo.

Hoskonen toivoo, että sukupuolineutraali ajattelu unohdetaan paitsi perhevapaauudistuksessa myös elämässä yleensä. Hän ei alkuunkaan ymmärrä, miksi mitään termejä tulisi uudistaa sukupuolineutraaliuden näkökulmasta.

”Elämässä pitää olla peruskivijalat kunnossa, muuten se menee sekoiluksi”, hän toteaa ja viittaa esimerkiksi päihteidenkäytön lisääntymiseen, jonka katsoo liittyvän perinteisten perhearvojen hylkäämiseen.

Hoskonen toivoo, että hallituksen perhevapaauudistus toteutetaan perheiden ehdoilla. Hänen mielestään vain isä ja äiti tietävät, mikä lapselle on parasta, eikä asia kuulu yhteiskunnalle.

”Perhe on yhteiskuntamme perussolu. Jos perheet voivat huonosti, koko Suomi voi huonosti.”

Hoskosen mukaan koko hallitusohjelma tulee käydä koronakriisin takia uudestaan huolella läpi ja muuttaa kriisiajan olosuhteet huomioivaksi.

”Kaikki turhat lisämenot pitää karsia pois. Esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentämistä voidaan lykätä tässä tilanteessa, eikä siitä tule kenellekään mitään vahinkoa.”

Oppivelvollisuus laajentuessa lukioon ja ammattikouluun oppimateriaalit muuttuisivat maksuttomiksi oppilaille, mikä tuottaisi arvioiden mukaan noin 100 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset koulujärjestelmään.