Suomeen on perustettu yhdistys nimeltä Toimittajaliitto. Sen verkkosivuilla kerrotaan, että liitto edistää rehellistä suomalaista tiedonvälitystä, ja sivuston osoite on lähes sama kuin Suomen Journalistiliitolla, erotuksena vain .com-loppu.

”Se on erikoista, että he ovat näin halunneet toimia, mutta se on myöskin hyvin tavallista. Tällaiset disinformaatiota ja valheita levittävät tahot usein nimenomaan pyrkivät jäljittelemään tunnettuja toimijoita, jotta epävarmuus lisääntyisi”, sanoo Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

Liitoksi itseään kutsuvan yhdistyksen puheenjohtaja on Juha Korhonen, joka on toiminut MV-julkaisun vastaavana ja varapuheenjohtaja on Janus Putkonen, joka on UMV:n eli Uusi MV -lehden nykyinen päätoimittaja.

”Tämän porukan Venäjän kytkökset ovat hyvin tunnetut. Se on hyvin pieni, mutta äänekäs porukka”, Aho sanoo.

Aho lisää, että Journalistiliitossa ei olla huolissaan MV-puuhamiesten uusimmasta sivustosta.

”Heidän nettisivunsa eivät vakuuta. Teksti siellä on sen tason puppua, että on vaikea uskoa, että kukaan niistä vakuuttuisi. Se on disinformaation ja valheiden levittämistarkoituksessa perustettu kyhäelmä, jonka tarkoitus on aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa ja horjuttaa yhteiskuntarauhaa.”

MV-lehti on tunnettu vihapuhealusta. Sen perustaja Ilja Janitskin sai vuosi sitten Helsingin käräjäoikeudessa lähes kahden vuoden vankeustuomion loukkaavista ja rasistisista kirjoituksista. Asiaa käsitellään tällä hetkellä Helsingin hovioikeudessa.

Mistä tuntee valetoimittajan?

Entäpä median kuluttajat, mistä he voivat tietää, kuka heitä lähestyvä on journalisti, kuka vahvalla agendalla varustettu tarkoituksenhakuinen hybridivaikuttaja? Toimittajaliitto kun kertoo sivuillaan tarjoavansa jäsenilleen muun muassa pressikortin.

”Totta kai on mahdollista, että joku kansalainen hämääntyy nimenomaan sanasta Toimittajaliitto. Tietysti on riski, että joku esiintyy tällaisen yhdistyksen nimissä ja joku siitä hämääntyy, mutta riski on jo nyt olemassa. Nämä ihmiset soittelevat ahdistelutarkoituksessa esiintyen erilaisten medioiden toimittajina.”

Median kuluttajilta vaaditaan nykypäivänä yhä enemmän medialukutaitoa. Ahon mukaan sekä Journalistiliiton että medioiden tehtävä on pitää huolta siitä, että median kuluttajat ymmärtävät, mikä on journalistinen työprosessi.

”Uskon, että tänä päivänä tietoisuus siitä on noussut ja yritämme opetella kertoa siitä yhä selkeämmillä tavoilla. Sitä työtä pitää edelleen jatkaa.”

Myös Toimittajaliitto ilmoittaa sitoutuneensa noudattamaan journalistin eettisiä ohjeita ja on kopioinut sivuilleen journalistin ohjeet. Twitter sulki tuoreeltaan yhdistyksen tilin Twitterin sääntöjen vastaisena.

Toimittajaliitto ilmoittaa, että sen jäseneksi voi liittyä käytännössä kuka tahansa: bloggaajat, striimaajat, toimittajat, verkkolehtien toimitukset ja ihan tavalliset somettajatkin, sivuilla luetellaan.

Suomen Journalistiliiton jäseneksi hyväksytään henkilö, joka ansaitsee vähintäänkin merkittävän osan tuloistaan työllä, joka sisältää journalistisia elementtejä, tai alaa opiskelevat. Esimerkiksi omatoimista bloggaamista harjoittavia ei hyväksytä Journalistiliiton jäseniksi.

”Suora vastaus kysymykseen, miten kansalainen voi tunnistaa valetoimittajan on, että kansalainen voi aina tarkistaa että toimittaja työskentelee medialle, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin”, Aho sanoo.

