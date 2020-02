Terrorismin tutkija, Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Leena Malkki sanoo, että, Suomessa on 2010-luvulla aikana tapahtunut kehitystä, jollainen on aiemmin ollut luomassa maaperää poliittiselle väkivallalle.

”Poliittisen väkivallan yleistyminen ei ole väistämätöntä. Riski on kuitenkin olemassa, jos kehitys jatkuu samanlaisena”, hän kommentoi Uutissuomalaisen haastattelussa.

Väkivallan uhkaa ruokkii Malkin mukaan muun muassa se suunta, johon julkinen keskustelu on kulkenut. Suomalaiseen nykykeskusteluun kuuluu hänen mukaansa esimerkiksi entistä enemmän poliittisten vastustajien toiseuttamista ja jyrkästi ulkopuolisiksi esittämistä.

”On puhetta, joka oikeuttaa poliittista väkivaltaa. Ei niin, että menkää ja tappakaa, vaan esimerkiksi niin, että joku tietty ihminen ansaitsisi tulla raiskatuksi tai niin, että ennen tietynlaiset ihmiset vietiin saunan taakse. Tällaista puhetta näkyy Suomessa tällä hetkellä eri suunnilla, mutta eniten osana maahanmuuttovastaista keskustelua”, hän sanoo.

Sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistö että eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) varoittivat valtiopäivien avajaisissa epäinhimillistävän ja jyrkän kielenkäytön vaaroista.

Malkki vertaa poliittisen väkivallan uhkaa terrorismiin.

”Suomessa on pitkään ajateltu, että jos teon tekijä on suomalainen, teko ei ole terrorismia. Kotimaisten väkivallantekojen taustoja on oltu myös valmiimpia ymmärtämään, ja niiden hillitsemiseen esitetään toisenlaisia, pehmeämpiä keinoja kuin ulkomaista alkuperää olevien tekojen kohdalla. Jihadistisen toiminnan uhka on tunnistettu hyvin ja sen torjumiseen on suunnattu perustellusti resursseja. Muun tyyppisen poliittisen väkivallan uhan tunnistaminen vaikuttaa olevan haastavampaa”, hän huomauttaa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoi lauantaina aloittaneensa toimet maalittamiseen puuttumiseksi sen jälkeen, kun poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen nosti maalittamisen esiin Ylen Ykkösaamussa. Kolehmaisen mukaan vihapuheryöpyn peloko voi vaientaa jopa syyttäjiä ja tuomareita.

