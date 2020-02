Keskustan tulos Ylen tuoreimmassa gallupissa on myrkkyä puolueen johdolle. Nyt mitattu 10,8 prosentin kannatus lähestyy vesirajaa, jollaisena Uuden Suomen jututtamat politiikan ammattilaiset pitävät tasan 10 prosenttia.

LUE MYÖS Kokoomus joutui rajuun mylläkkään, mutta Petteri Orpo myhäilee nyt tyytyväisenä

Jos kympin alle mennään, alkaa keskustan kentällä kuhina, arvellaan. Tämä tarkoittaisi haastajan etsimistä puheenjohtajaksi vasta viime syksynä nousseelle Katri Kulmunille, joka sai valtiovarainministerin salkun joulukuun ministerikierrätyksessä.

Haastajaspekulaatioissa on pyöritelty erityisesti vanhempainvapaalla olevan kansanedustaja Annika Saarikon nimeä. Siitäkin huolimatta, että Saarikko on vastannut uteluihin puheenjohtajahaluista lukuisia kertoja ei.

Saarikko näkyy julkisuudessa ja osallistuu vanhempainvapaallaan myös puolueen rientoihin. Hänen on määrä palata tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään ensi elokuussa.

Keskustalaiset vastasivat jännästi

Saarikon tuorein, muun muassa Kainuun Sanomissa viime viikolla julkaistu, kommentti puheenjohtajuudesta kuuluu seuraavasti:

”Olen sanonut kantani ehdokkuudestani ensi kesän puoluekokouksessa jo ennen Kouvolan [syksyllä 2019 järjestettyä] ylimääräistä puoluekokousta. Näissä olosuhteissa kantani on ennallaan. Harvalta meistä kysytään monta kokousta etukäteen, että missä aikoo olla ehdolla ja milloin.”

LUE MYÖS Hallituksen hätkähdyttävä ristiriita paljastaa, missä Sanna Marinin todellinen haaste on

Näissä olosuhteissa. Toisissa olosuhteissa, esimerkiksi keskustan kannatuksen edelleen hyytyessä näkemys voisi muuttua?

Saarikko tuki viime syksyn ylimääräisessä puoluekokouksessa Antti Kaikkosta keskustan johtoon, mutta on sen jälkeen sanonut painokkaasti tukevansa nykyistä puheenjohtajaa Kulmunia. Sitä ei ole syytä epäillä, näissä olosuhteissa.

Saarikolla on puolueessa nostetta. Maaseudun Tulevaisuuden viime viikolla julkaisemassa kyselyssä häntä kannatti puolueen johtoon neljännes keskustaa äänestävistä. Kulmunin vastaava suuntaa antava kannatus oli toki suurempaa, kun kolmannes oli hänen takanaan.

Viime syksynä kakkoseksi jäänyt Kaikkonenkin sai keskustalaisilta merkittävää kannatusta, sillä viidennes tuki häntä johtoon.

Kokoomuksen vesiraja ei ole kaukana

Jos keskustan vesiraja on 10 prosenttia puheenjohtajakisan käynnistymiselle, on se kokeneen poliitikkoarvion mukaan kokoomuksessa 17 prosenttia. Nyt saavutettu 17,5 prosenttia ei ole kaukana siitä.

Petteri Orpon potentiaalisena pidetyt haastajat Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen ovat kysyttäessä kiistäneet halunsa lähteä istuvaa puheenjohtajaa haastamaan. Puolueessaan suosittujen kansanedustajien vastaukset ovat olleet selkeitä, mutta takaportti mielenmuutokselle on jätetty.

Politiikan kevät on pitkä ja ratkaisevaa on, mikä on gallupien trendi, jolloin yhden kyselyn satunnaisvaihtelut voidaan putsata pois. Eri puolueiden erikoismiehet (Orpon käyttämä termi) ja varmasti -naisetkin ehtivät aiheuttaa kohinaa ja kuohuntaa kokoomuksen Wille Rydmanin, keskustan Mikko Kärnän ja monien muiden tapaan.

Vesirajojen tarkastelupiste on arviolta parin kuukauden päästä huhtikuussa. Niin keskustan kuin kokoomuksenkin puoluekokoukset ovat kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, ensin mainitulla Vantaalla, jälkimmäisellä Porissa.

Ainahan sekin on mahdollista, että myös erilaiset erikoismiehet aktivoituvat puoluekokousten lähestyessä. Mitä tekee esimerkiksi uuskeskustalainen Paavo Väyrynen?

LUE MYÖS: