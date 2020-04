Huoltovarmuuskeskuksen seuraava suojamaskitoimitus tulee Kiinan suurimmalta pehmopaperivalmistajalta, Hengan Internationalilta. Asiasta kertoo Suomessa Henganin edustajana toimii suomalaistaustainen, kansainvälistyspalveluita tarjoava Punda Global, jolla on toimistot Pohjoismaiden lisäksi Shanghaissa ja Beijingissä.

Punda Globalin mukaan Hengan Internationalilta tilatut suojavarusteet ovat saapumassa Suomeen lähipäivinä.

”Kauppa on tehty Kiinan standardin YY 0469 mukaisista, lääketieteellisiin toimenpiteisiin soveltuvista suojaimista. Tämä vastaa EU:n maaliskuun lopulla kriisitilanteeseen antamaa suositusta hyväksyä myös muita kuin CE-merkinnän omaavia tuotteita. Tällä komissio pyrkii varmistamaan suojatarvikkeiden joustavan saatavuuden vallitsevassa poikkeustilanteessa. Tuotteilta kuitenkin edellytetään näyttöä EU:n listalla mainittujen tutkimustalojen testeistä. Henganin tuotteet on testattu ja sertifioitu listalla olevan, Kiinan valtion omistaman tutkimuslaitoksen GTT:n laboratoriossa”, Punda Global kertoo.

Kaupan yhteydessä Hengan on toimittanut Huoltovarmuuskeskukselle näytteen ja standardin mukaisen tutkimusraportin.

”Asiakas on hyväksynyt tuotteen, tutkimustuloksen ja antanut tästä virallisen lausunnon. Erän toimitus tapahtuu ensi viikolla. Tarkka aikataulu riippuu Kiinan tullin kiristyneiden tarkastusten vaatimasta ajasta.”

Hengan toimittaa Eurooppaan myös EN 14683:2019 standardin 1-tason mukaisia CE-merkinnän omaavia kasvosuojuksia. Ne on tarkoitettu potilasturvallisuuden takaamiseen sairaaloissa ja hoitokodeissa, sekä muihin kohteisiin, jossa on tärkeää käyttää kasvosuojaa epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Hengan International on vuonna 1985 perustettu, 2002 Hongkongin pörssiin listattu pehmopaperi- ja hygieniatuotteita valmistava yritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 2,9 miljardia euroa. Yhtiö on yksi maailman viidestä suuresta pehmopaperialan toimijasta SCA:n, Kimberly-Clarkin, APP:n ja P&G:n rinnalla. Henganilla on yksin Kiinassa 40 tuotantolaitosta, 15 eri provinssissa. Lisäksi yhtiöllä on toimintaa Indonesiassa, Malesiassa ja Venäjällä.

”Yhtiö on vuosikymmeniä ollut metsäteollisuutemme merkittävä asiakas. Tiiveimmät suhteet ovat Metsä Groupin ja UPM:n kanssa. Lisäksi Hengan on tehnyt kiinteää yhteistyötä metsäteollisuuden konsulttiyhtiön Pöyryn, nykyisen AFRY:n kanssa. Yhtiö on myös mukana Kuopioon suunnitellun biotuotetehtaan, Finnpulpin rahoituksessa”, tiedotteessa luetellaan.

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen sanoi kuitenkin lauantaina Ilta-Sanomille, ettei nykyisessä markkinatilantessa ole tietoa siitä, täyttävätkö tulevatkaan tavarat niille asetettuja kriteerejä.

”Tietenkin toivotaan, että siellä on sellaista tavaraa, että ne täyttävät vaatimukset ja ne sopivat terveydenhuollon tai sosiaalihuollon käyttöön. Sitä tavaraa tarvitaan kansallisesti kipeästi. On toki olemassa riski, että kaikki tavarat eivät täytä vaatimuksia, mutta se on ihan spekulointia”, hän kommentoi.

Huoltovarmuuskeskuksen tämän viikon tiistaina Kiinasta Suomeen lennättämät hengityssuojaimet ja kirurgiset kasvosuojukset paljastuivat käyttökelvottomiksi sairaalakäytössä, johon ne oli alun perin tarkoitettu. Suojaimia voidaan kuitenkin käyttää kotihoidossa.

Keskiviikkona Suomen Kuvalehti kertoi kaupan takaa paljastuneesta vyyhdistä, jossa maskit on ostettu suomalaisen, muun muassa pikavippiyhtiöitä pyörittäneen liikemiehen Onni Sarmasteen kautta. Tapaukseen liittyy myös julkisuudesta tunnettu kauneusyrittäjä Tiina Jylhä, joka syyttää liikemiestä kavalluksesta ja kaupan maksun ohjaamisesta omalle tililleen.

Jupakan seurauksena Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema jätti tehtävänsä perjantaina.