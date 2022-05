Venäjän sotatoimia vastaan puhuminen on vaikeaa Venäjällä, jossa mielipiteenvapaus on supistettu minimiin ja kontrollia entisestään kiristetty sodan aikana. Arkistokuva Venäjän hyökkäystä tukevasta mielenosoituksesta.

Kriitikot vaietkoon. Venäjän sotatoimia vastaan puhuminen on vaikeaa Venäjällä, jossa mielipiteenvapaus on supistettu minimiin ja kontrollia entisestään kiristetty sodan aikana. Arkistokuva Venäjän hyökkäystä tukevasta mielenosoituksesta.

Kriitikot vaietkoon. Venäjän sotatoimia vastaan puhuminen on vaikeaa Venäjällä, jossa mielipiteenvapaus on supistettu minimiin ja kontrollia entisestään kiristetty sodan aikana. Arkistokuva Venäjän hyökkäystä tukevasta mielenosoituksesta.

Venäläinen oligarkki Oleg Tinkov arvostelee Venäjän bisneseliitin jäseniä vaikenemisesta maan hyökkäyssodan suhteen.

Tinkoff-pankin perustaja Tinkov tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan hulluudeksi ja ”joukkomurhaksi” huhtikuisessa sosiaalisen median päivityksessään. Kritiikki ei jäänyt vaille seurauksia, sillä pankkiiri on kertonut Venäjän hallinnon ryhtyneen toimiin heti seuraavana päivänä. Tinkovin mukaan hän joutui painostuksen alla myymään 35 prosentin omistuksensa pankista Putinia lähelle olevalle venäläiselle kaivosmiljardöörille. Tinkov on ollut sairaalahoidossa ulkomailla, ja nyt hän on sanonut hyvästinsä Venäjälle.

Hän ei kadu tekoaan, The Moscow Times -lehti kertoo, vaan toivoo useampien oligarkkien toimivan sotaa vastaan.

”Menetin kaiken, mutta en sieluani. En voi tehdä rahaa maassa, joka on sodassa naapurinsa kanssa, tappaen siviilejä ja lapsia”, Tinkov kirjoitti Instagramissa tiistaina.

”En tiedä paljonko minulla on elinaikaa, mutta en todellakaan halua kuolla roikkuen miljardeissani ja eläen kuin kusipää ja pelkuri, kuten 90 prosenttia Venäjän oligarkeista. Pelkurit: teillä on yksi elämä ja teidän täytyy elää se ihmisinä.”

Tinkovin mukaan hänelle Venäjää ei enää ole.

”Ukraina tulee voittamaan, koska hyvä aina voittaa pahan – näin meille opetettiin koulussa.”

LUE MYÖS: