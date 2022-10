Euroopan unionin johtajat eivät päässeet yksimielisyyteen maakaasulle asetettavasta hintakatosta huippukokouksessaan Prahassa.

Seuraavan kerran päämiehet ovat koolla Brysselissä jo parin viikon päästä. Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) toivoo, että tuolloin pöydällä olisi konkreettisia esityksiä.

”Vielä tarvitaan työtä sovun löytämiseksi. Jäsenmaat eivät ole yksimielisiä siitä, millaisia keinoja ollaan valmiita ottamaan käyttöön.”

Esillä on ollut erilaisia malleja. Hintakatto voitaisiin asettaa kaikelle maakaasulle tai vain sähköntuotannossa käytettävälle kaasulle. Hinnan voitaisiin myös antaa vaihdella tietyn ”käytävän” sisällä.

Marinin mukaan Suomi suhtautuu kaikkiin vaihtoehtoihin avoimesti. Hintakattoa vastustavien maiden suurimmat huolet liittyvät hänen mukaansa siihen, että katon asettamisen voisi vaikeuttaa kaasun saatavuutta maailmanmarkkinoilta.

”Suomi on tehnyt ratkaisuja ajoissa, ja meillä on monipuolinen energiapaletti. Monet jäsenmaat nojaavat hyvin vahvasti venäläiseen tuontienergiaan, ja tämä aiheuttaa erilaisia mielipiteitä siitä, miten pitäisi edetä.”

Somesuosiota lausunnolla Ukrainasta

Marin sai perjantaina laajaa Twitter-huomiota lausunnollaan, joka koski ulospääsyä Ukrainan sodasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti eilen siitä, että maailmalla olisi edessään "Armageddon", jos Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää taktista ydinasetta yrittäessään voittaa Ukrainan sodan.

Hänen mukaansa USA:ssa mietitään, mikä voisi olla Putinille kunniallinen ulospääsy sodasta ja pystyykö Putin ylipäätään pääsemään tilanteesta menettämättä kasvojaan ja valtaansa.

Marinilta kysyttiin Prahassa, mikä voisi olla Putinin ulospääsy Ukrainan konfliktista.

”Tie ulos konfliktista on se, että Venäjä lähtee Ukrainasta”, Marin vastasi.

Kokouksen päätyttyä hän kertoi ymmärtävänsä sitä, että monet maat haluavat välttää eskalaatiota. Putin on koventanut retoriikkaansa ja vastakkainasettelua.

”On ymmärrettävää, että pohditaan keinoja, joilla jännitettä voitaisiin vähentää. Kuitenkin itse ajattelen niin, että tämä on juuri se, mitä Putin haluaa. Hän haluaa, että olemme peloissamme ja että meidän tukemme Ukrainalle horjuisi.”

Marinin mukaan lännen reaktion Putinin puheisiin pitäisi olla juuri päinvastainen: Ukrainalle pitäisi antaa enemmän raskasta asekalustoa sekä rahallista ja humanitääristä tukea. Myös vahvempia Venäjä-pakotteita tarvitaan.

”Jotta Ukraina pystyy työntämään Venäjän kokonaan ulos alueeltaan. Tämä on ainoa tapa lopettaa sota.”

Naapurimaat tuntevat Venäjän aiheuttaman uhan

Marin totesi, että Bidenin puheen kaltaisia äänenpainoja on kuulunut jo jonkin aikaa eri puolilta Eurooppaa.

”Kun sota on kauempana omista rajoista, varmasti tämänkaltaiselle ajattelulle on enemmän sijaa. Me, jotka olemme Venäjän naapurimaita, tunnemme hyvin konkreettisesti sen uhan, jonka Venäjä aiheuttaa lähialueillensa”, hän totesi.

Marinin mukaan lännen tulee varmistaa, että Venäjä ei tule kokemaan, että se olisi voittanut Ukrainan sodasta jotain.

”Se saisi yllykkeen vain jatkaa aggressiivista toimintaansa myös muualla kuin Ukrainassa. Länsi-Balkanin maiden viesti oli eilen hyvin selvä. Meidän pitää pysäyttää Venäjä, koska seuraavaksi Venäjä katsoo juuri Länsi-Balkanin suuntaan.”

Marin totesi, että huippukokousten tunnelmassa oli havaittavissa enemmän väsymystä esimerkiksi pakotepolitiikkaan kesällä kuin nyt.

”Venäjän viimeaikaiset toimet ovat tiivistäneet rivejä. Haluan uskoa, että olemme yhdessä Ukrainan tukena niin kauan kuin on tarpeen.”

LUE SEURAAVAKSI: