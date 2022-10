Kansanedustaja, ex-ministeri Pia Viitanen on havainnut matkan varrella viestiä myös siitä, ettei EU-jäsenmaiden kannata aloittaa sopeuttamista liian nopeasti, jotta kasvu ei pysähdy. Kesällä 2021 komissio suositti kuluvalle vuodelle vielä elvyttävää linjaa, hän sanoo.

Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja, Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Jouko Vilmunen ilmaisi huolensa Suomen julkisesta taloudesta Sanna Marinin (sd) hallituksen budjettiriihen jälkeen syyskuussa.

Hän ei ole huolissaan velan tasosta, vaan siitä, että ”Suomen hallitus ei kanna mitään huolta siitä, että velan kasvu jatkuu”. Ensi vuoden budjettiesitys on kasvattamassa valtion velkaa 10 miljardilla eurolla, kun mukaan lasketaan ensi vuoden sote-menot, jotka maksetaan tämän vuoden puolella. Vilmusen mukaan velanhoitosuunnitelma tarkoittaisi menoleikkauksia.

Kysyimme Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa konkarikansanedustaja Pia Viitaselta (sd), jakaako hän Vilmusen tilannekuvan siitä, että velkasuunnitelma tarvitaan ja se edellyttää menoleikkauksia. Viitanen on verojaoston puheenjohtaja eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa.

”Kyllähän julkisen talouden suunnitelmat ja muut mekanismit on tehty sitä varten, että se on eräänlaista taloussuunnittelua tuleville vuosille”, Viitanen vastaa.

Samaan aikaan pöydällä täytyy Viitasen mukaan olla tulot ja menot sekä kasvun mahdollisuudet ja työllisyys. Mitä enemmän saadaan kasvua, sitä vähemmän tarvitaan sopeutusta, joka koostuu tuloista ja menoista, hän huomauttaa.

”Se on aivan hurjaa ajatella, että kaikki sopeuttaminen tulisi vain pienituloisten leikkauksista.”

Juttu jatkuu videon jälkeen. Kaikki kansanedustajat vastaavat kolmeen kysymykseen ja mm. kehuvat pari kollegaa. Viitasen valinta yllättää.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on vaatinut hallitusta pysymään kehyksissä, jotka kuitenkin ylitetään myös ensi vuonna. Silti ensimmäistä kertaa hallituksen budjettiin sisältyy nyt myös varsinaisia leikkauksia, joiden summa on 328 miljoonaa euroa. Marinin hallituksen viimeisen budjettiesityksen loppusumma on ennätykselliset 80,5 miljardia euroa.

”Minusta tämä linjavalinta oli oikea. Siellä tulee muutama sata miljoonaa leikkausta, mutta ei mitään massiivista”, Viitanen sanoo ja muistuttaa, että kesällä 2021 komissio vielä otti kantaa, että vuonna 2022 on syytä jatkaa elvyttävää finanssipolitiikkaa.

