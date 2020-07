Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) iloitsee EU:n elvytysneuvotteluissa saavutetusta sovusta. Hän kommentoi asiaa Twitterissä.

Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin (sd), joka kertoi tuloksista aamutuimaan. Neuvottelut olivat erittäin vaikeat ja poikkeuksellisen pitkät. Paikoin tunnelma kiristyi.

Tuppurainen pitää lopputulosta hyvänä.

”Sopimus saavutettu! Viidennelle päivälle venyneet neuvottelut tuottivat tuloksen, jossa Suomen tavoitteet näkyvät selvästi ja joka tuo selkeää eurooppalaista lisäarvoa edistämällä kestävää kasvua. Oikeusvaltiomekanismi odotettu osa sopimusta. On syytä olla tyytyväinen”, Tuppurainen tviittaa.

”Suomen tavoitteet maaseudun kehittämisrahoituksen turvaamisesta ja Itä- ja Pohjois-Suomen erityisrahoituksesta toteutuivat: saimme puolen miljardin euron kansallisen kirjekuoren, jossa maaseudun kehittämiseen 400m€ ja Itä-ja Pohjois-Suomen aluekehitysvaroihin 100m€. Hyvä tulos!”

Eurooppaministeri näkee lopputuloksen vahvistavan EU:n yhtenäisyyttä.

”Yksimielisesti saavutettu sopu vahvistaa EU:n yhtenäisyyttä. Koronakriisiin vastataan jälleenrakennuksella, joka edistää Green Dealiin ja digitalisaatioon pohjaavaa talouden uudistumista.

Valtioneuvosto: Näin Suomi sai läpi tavoitteita

Valtioneuvosto tiedottaa, että ratkaisu vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista. EU:n elpymispaketti sisältää monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021–2027 sekä elpymisvälineen.

Seitsenvuotisen rahoituskehyksen kokonaistasoksi sovittiin 1 074 miljardia euroa. Kertaluontoisen elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa. Tästä 360 miljardia on lainaa ja 390 miljardia avustusmuotoista tukea. Elpymisväline on voimassa vuoteen 2023 asti.

”Yhteisymmärrys saavutettiin pitkien perjantaina alkaneiden neuvottelujen jälkeen. Paketti on kompromissi, joka hyödyttää kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita”, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan neuvotteluissa päästiin useissa keskeisissä tavoitteissa Suomen hakemaan lopputulokseen. Suomen tavoitteiden mukaisesti elpymisvälineen avustusmuotoisen tuen osuutta on pienennetty 110 miljardia komission alkuperäisestä esityksestä. Lisäksi välineen voimassaoloaikaa on lyhennetty.

Rahoituksen kriteereissä otetaan myös komission alkuperäistä esitystä paremmin huomioon koronakriisin talousvaikutukset.

”Saavutettu sopimus on kokonaisuus, jolla pyritään nostamaan Eurooppa jaloilleen koronakriisin jälkeen. On Suomen etu, että koko EU toipuu kriisistä mahdollisimman nopeasti”, pääministeri Marin toteaa tiedotteessa.

Myös monivuotisen rahoituskehyksen osalta Suomen neuvottelutavoitteet pääosin saavutettiin. Rahoituskehykselle saatiin sovittua maltillinen kokonaistaso.

Suomen saantojen kannalta tärkeä maaseudun kehittämisrahoituksen saanto pystyttiin turvaamaan jopa korkeammalle tasolle, kuin kuluvalla rahoituskehyskaudella. Lisäksi ensimmäistä kertaa muut kuin koheesio- ja maatalousrahastot muodostavat rahoituskehyksessä suurimman osan budjetista.

Pakettiin sisältyy kaksi keskeistä ehdollisuutta oikeusvaltioperiaatteeseen ja ilmastotavoitteisiin liittyen, mitä pääministeri Marin pitää erityisen tervetulleena. EU-rahojen käyttöön kytketään oikeusvaltiomekanismi, joka ulotetaan koskemaan sekä rahoituskehystä että elpymisvälinettä ja siitä tulee työkalu, jolla suojataan EU:n varojen käyttöä tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuisi puutteita.

Rahoituskehyksestä sekä elpymisvälineestä vähintään 30 prosenttia on tuettava ilmastotavoitteita. Lisäksi kaiken rahoituksen tulee tukea Pariisin sopimuksen tavoitteita.