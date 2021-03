Kansanedustajat Pia Lohikoski (vas) ja Mari Holopainen (vihr) tiedottavat, että he eivät jaa maakuntaverokomitean raportin johtopäätöksiä ja ovat jättäneet siihen eriävän mielipiteensä.

Komitean tehtävänä on ollut selvittää ja arvioida maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä.

”Maakuntaveron kanssa vatuloinnin on syytä loppua. Hyvinvointialueiden taloudellinen itsenäisyys vaatii verotusoikeuden ja sen valmistelu tulee käynnistää ripeästi. Näin vahvistetaan tilivelvollisuutta veroja maksavia asukkaita kohtaan”, Lohikoski kertoo tiedotteessa.

Holopaisen ja Lohikosken mukaan hyvinvointialueiden verotusoikeuden valmistelun tulee edetä, jotta toimiva sote-järjestelmä saadaan aikaiseksi.

”Väliaikaiseksi tarkoitetussa valtion rahoitusjärjestelmässä jouduttaisiin pitämään huolta siirtymäajoista ja jatkuvuudesta sekä korjaamaan sitä jatkuvasti. On erikoista, että komiteatyössä sivuutettiin nämä tunnistetut ongelmat. Sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan järjestää myös valtiovetoisesti, mutta ilman verotusoikeutta jäätäisiin toimimattomaan välimalliin, jossa alueellista päätösvaltaa on vain rajatusti ja jopa näennäisesti”, Holopainen kertoo tiedotteessa.

Komitea ei pitänyt maakuntaveroa ajankohtaisena

Komitean puheenjohtajan kansanedustaja Esko Kivirannan (kesk) mukaan komitea ei pitänyt maakuntaveroa ajankohtaisena.

”Komitea katsoo, että pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ei vielä luo perustetta maakuntaverolle. Veron käyttöönoton tarpeellisuutta tulisi arvioida uudelleen siinä vaiheessa, kun valtionrahoitukseen perustuvan rahoitusmallin toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta ja jos maakuntien tehtäväkenttää mahdollisesti olennaisesti laajennetaan”, Kiviranta kertoo tiedotteessa.

Lohikosken ja Holopaisen mukaan komitea toteaa raportin johtopäätöksissä, että veroprosentit eriytyisivät alueittain. Eriävässä mielipiteessään Lohikoski ja Holopainen huomauttavat, että rahoituksen määrää alueiden välillä tasattaisiin.

”Maakuntia on paljon vähemmän kuin kuntia, joten maakuntien suuri määrä ei ole järkevä perustelu sille, miksei valtion rahoituksen ja verotusoikeuden yhdistelmä sopisi myös maakuntien rahoitusmalliksi. Komitean raportissa päädytään tarkastelemaan verotusoikeutta varsin yksipuolisesti ja osin arvolatautuneesti. Kattavamman tarkastelukulman ja tutkimustiedon hyödyntäminen olisi ollut tarpeellista”, Lohikoski kertoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus tiedotti viime syksynä maakuntaveron etenemisestä.

”Hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026”, kerrottiin ministeriöiden tiedotteessa.

Hallitusohjelman mukaan mahdollisen maakuntaveron käyttöönotolla ei ole tarkoitus nostaa verotuksen tasoa. Tavoite on kuitenkin herättänyt kriittisiä arvioita.

”Kun näitä verotuksen päättäjiä on entistä enemmän, ne kaikki tekevät osittaisoptimointia eli säätävät omaa rahoitustaan. Jos on verotusoikeus, joka on vahva oikeus, kyllä riski kokonaistason kiristymisestä on olemassa”, Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kertoi Talouselämälle viime lokakuussa.

Veronmaksajain keskusliiton kyselyn mukaan keskeiset kuntavaikuttajat uskovat, että maakuntavero kiristäisi kokonaisverotusta.

LUE MYÖS: