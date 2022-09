Hallitus ilmoitti torstaina, että sen antamalla periaatepäätöksellä pyritään ”lopettamaan kokonaan” venäläisten Suomeen suuntautuva turismi ja siihen liittyvä kauttakulku Schengen-alueelle.

Tämä ei tarkoita sitä, että turistiviisumilla Suomeen tulo loppuisi kokonaan. Hallituksen periaatepäätöksessä luetellaan kymmenen erityisryhmää, jotka on ”perusteltua ottaa huomioon viisumin myöntämistä ja maahantulon sallimisen edellytyksiä harkittaessa”.

Samat 10 matkailijaryhmää mainitaan Rajavartiolaitoksen sivujen ohjeessa, joka on annettu tänään hallituksen periaatepäätöksen julkaisun jälkeen. Rajavartiolaitoksen mukaan sivulla on ”lueteltu ohjeellisesti erityisryhmät, joiden maahantuloon ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia”. Maahantulon sallimisesta päätetään kuitenkin aina rajatarkastuksen yhteydessä, Rajavartiolaitos toteaa.

Erityisryhmät ovat seuraavat (mainittuna ensin Rajavartiolaitoksen käyttämä nimitys, sitten suluissa hallituksen periaatepäätöksen mahdollinen kuvaus tai lisämaininta ryhmästä):

1. Suomen tasavallan kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien kolmansien maiden kansalaisten perheenjäsenet (puolisot, vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset ja huollettavana olevat henkilöt sekä vakiintuneen parisuhteen perusteella viisumia hakevat)

2. Jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin valaliiton kansalaisten perheenjäsenet (direktiivin EY/2004/38 tarkoittamalla tavalla)

3. Työnteko (henkilöt, jotka ovat tulossa Suomeen lyhytaikaista, viisumilla tapahtuvaa työntekoa varten)

4. Logistiikka- ja kuljetusalan henkilöstö työtehtävissään

5. Liikematkailijat (joilla on välttämätön syy matkustaa liiketoiminnan vuoksi)

6. Opiskelijat (jotka tulevat Suomeen lyhytaikaista (alle 90vrk) opiskelua varten, mukaan lukien pääsykokeeseen osallistuminen)

7. Suomeen hoitoon saapuvat (henkilöt, joiden maahantulon perusteena on vakiintunut hoitosuhde Suomessa sijaitsevassa hoitolaitoksessa)

8. Asunnon tai kiinteistön omistavat (henkilöt, jotka ovat omistaneet asunnon tai kiinteistön Suomessa ennen 30.9.2022 siltä osin, kuin matkan tarkoituksena on välttämätön asunnon tai kiinteistön huolto- tai hoitotyö)

9. Diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta (Suomeen akkreditoitu tai sinne lähetetty Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta sekä heidän perheenjäsenensä, diplomaattiset kuriirit sekä Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilöstö, joka käyttää Suomen aluetta kauttakulkumatkalla virallisten tehtäviensä hoitamiseksi, ja heidän perheenjäsenensä)

10. Muut erityiset, välttämättömät syyt (yksilöllisen harkinnan perusteella)

Poikkeuksia perustellaan perusoikeuksilla

Hallituksen periaatepäätöksen mukaan päätöksen ”suuntaviivojen toimeenpano ei saa kuitenkaan estää matkustusta, jolla on perusoikeuksien kannalta välttämätön peruste, kuten perhesyyt tai terveydelliset syyt, tai muu perusteltu syy, kuten työnteko”.

”Periaatepäätöksen perusteella ei myöskään saa estää matkustusta, joka on humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi tarpeen.”

Näissä tapauksissa ”voidaan harkita viisumisäännöstön 25 artiklan mukaista alueellisesti rajoitettua viisumia”, periaatepäätöksessä todetaan.

Periaatepäätöksen mukaan Rajavartiolaitos – jonka tehtäviin maahantulon edellytysten arviointi kuuluu – antaa tarkemman ohjeistuksen ”niistä erityisryhmistä, joiden maahantuloon ei liity sellaista vaaraa Suomen kansainvälisille suhteille, että maahantuloa näiden suuntaviivojen perusteella tulisi rajoittaa”. Venäläisturismin rajoittamisen peruste on Suomen kansainvälisten suhteiden vaarantuminen, joka löytyy maahantulon rajoittamisen mahdollisena perusteena Schengen-säännöksistä.

Ulkoministeriön (UM) kysymys-vastaus-dokumentissa käydään myös poikkeuksia läpi.

”Poikkeuksia, jotka edelleen saavat viisumin ja pääsevät Suomeen, ovat ainakin perheenjäsenet ja henkilöt, joilla on vakiintunut hoitosuhde suomalaisessa sairaalassa. Näitä poikkeuksia on joka tapauksessa pakko katsoa sen valossa, miten tilanne muuttuu. Linja on kireä”, ministeriö toteaa.

UM:n mukaan ”Suomi ei myöskään ole estämässä sellaisten henkilöiden maahantuloa, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, muussa Schengen-maassa tai Schengenin ulkopuolisessa maassa”. Myöskään Venäjän kansalaisten paluuta Suomen kautta Venäjälle ei olla estämässä, ministeriö kertoo.

Kokoomuslainen: Raja ei siis kiinni?

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) arvioi torstaina tiedotustilaisuudessa, että uudet viisumikäytännöt vaikuttavat merkittävästi rajanylitysten määrään Venäjältä Suomeen. Vaikutuksen tarkka arviointi on hänen mukaansa kuitenkin tällä hetkellä vaikeaa.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen oli pettynyt arvioihin, joita periaatepäätöksen vaikutuksista on esitetty mediassa.

”Ei kuitenkaan saada rajaa aidosti siis kiinni? STT:n mukaan päätös vähentää rajanylityksiä vain n. 30-50% eli päivittäin rajan yli tullee siis edelleen jopa 3500 venäläistä? Miksi näin?”, kyselee Heinonen Twitterissä.