Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori ja kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Jarno Limnéll muistuttaa, että Ukrainan sotaa käydään myös verkossa ja se vaikuttaa myös suomalaisiin.

”Kyberiskut ja informaatiovaikuttaminen ovat jatkuneet koko Ukrainan sodan ajan, mutta ne ovat voimistuneet helmikuusta alkaen. Kyberhyökkäykset voivat kohdistua esimerkiksi pankkeihin tai infrastruktuuriin, mutta informaatiovaikuttaminen perustuu taisteluun mielikuvista. Molemmat ovat keskeisiä osia sodassa Ukrainassa, ja Suomessakin on syytä muistaa, että bitti liikkuu nopeammin kuin lyijy. Kyberhyökkäysten vaikutukset voivat myös verkottuneessa maailmassa ilmentyä heijastevaikutuksina ympäri maailman, myös Suomessa”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Limnéllillä on kuusi neuvoa yksityishenkilöille:

Lähdekritiikki ja medialukutaito: Tällä hetkellä informaatio-operaatioissa leviää todella paljon mis- ja disinformaatiota. Kaikkea ei pidä klikata tai jakaa.

2FA eli kaksivaiheinen tunnistautuminen: Omat palvelut on hyvä suojata kaksivaiheisella tunnistautumisella, mikä tarkoittaa että käyttäjätili on vaikeampi kaapata.

Päivitykset: Automaattiset päivitykset ovat mainettaan parempia – juuri nyt ei kannata lykätä päivityksiä.

Varautuminen kalasteluyrityksiin: Jos vaikkapa saapuneen sähköpostin kieliasu on erikoinen, kannattaa lähettäjä tarkistaa kahteen kertaan.

Salasanahallintaohjelmat: Vahvoja salasanoja on usein vaikea muistaa, mutta juuri siksi niitä kannattaa käyttää ja ne kannattaa myös tallentaa siihen tarkoitettuun palveluun.

Läsnäolo: On hyvä muistaa, että meillä kaikilla on ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta erota valeuutista todesta tai ymmärrä tietoturvan päälle. Läheisistä on nyt syytä pitää huoli.

Yrityksiä Limnéll muistuttaa siitä, että suurin tietoturvariski on inhimillinen.

”Siksi henkilökunnalle pitää antaa koulutusta ja selkeät toimintaohjeet.”